Hành trình quà tặng doanh nghiệp từ nhà máy tới tay khách hàng

Từ trải nghiệm thực tế hệ thống nhà máy hiện đại đến đơn hàng quà tặng doanh nghiệp quy mô lớn, Sunhouse khẳng định năng lực sản xuất và chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm.

Mới đây trong chương trình Factory Tour, Sunhouse đã đón hàng chục KOL, KOC nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực trực tiếp tới tham quan nhà máy. Tại đây, họ được tận mắt chứng kiến hệ thống sản xuất hiện đại cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Không ít khách mời bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô nhà máy tầm cỡ và triết lý phát triển bền vững, đồng thời đánh giá cao năng lực của một thương hiệu Việt đủ sức đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Đại diện tập đoàn Sunhouse phát biểu khai mạc Sunhouse Factory Tour với chủ đề “Tiếp bước khỏe, đón tiện dụng”.

Hoạt động tham quan nhà máy chỉ là một phần trong hành trình trải nghiệm mà Factory Tour hướng đến. Điểm nhấn khác biệt của chương trình nằm ở việc mở ra cơ hội để khách đặt hàng trực tiếp quà tặng doanh nghiệp thiết kế riêng theo nhu cầu, từ tên thương hiệu, logo, màu sắc đến kiểu dáng… Tất cả tạo nên dấu ấn cá nhân hoặc bản sắc thương hiệu riêng biệt.

Hoạt động phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại nhà máy Sunhouse.

Thời gian qua, Sunhouse tập trung đẩy mạnh phát triển mảng quà tặng doanh nghiệp với danh mục đa dạng như quạt điện, nồi chảo, bếp từ, máy lọc nước... Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng cho các sự kiện, chương trình tri ân hay chiến dịch quảng bá, mà còn giúp đối tác gia tăng giá trị nhận diện, khẳng định hình ảnh thương hiệu.

Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn chọn Sunhouse làm đối tác đồng hành. Điển hình, tháng 7 vừa qua tại nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV), nhà máy Samsung Display (SDV), nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), nhà máy Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV), Sunhouse đã cung ứng gần 50.000 quạt đứng 8 cánh hiện đại và tiết kiệm điện chỉ trong vòng một tháng, góp phần tạo nên hàng nghìn phần quà ý nghĩa cho cán bộ công nhân viên nhân dịp Samsung kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Samsung tặng sản phẩm Sunhouse cho cán bộ công nhân viên dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

“Chiến lược phát triển quà tặng doanh nghiệp của Sunhouse luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Chúng tôi liên tục đa dạng hóa sản phẩm, từ thiết kế, mẫu mã đến công năng, để đáp ứng nhu cầu của mọi sự kiện, từ quy mô nhỏ đến các chiến dịch lớn hàng chục nghìn sản phẩm”, đại diện Sunhouse chia sẻ.

Để khẳng định năng lực sản xuất và cam kết chất lượng, Sunhouse xây dựng 10 nhà máy quy mô lớn với tổng công suất hơn 80 triệu sản phẩm/năm. Các ngành hàng trải rộng từ quạt điện, nồi chảo, bếp từ, máy lọc nước cho đến các dòng OEM theo yêu cầu đối tác.

Hệ thống nhà máy được tự động hóa, sử dụng công nghệ hiện đại của Sunhouse.

Hệ thống sản xuất ứng dụng dây chuyền tiên tiến như robot hàn tự động, máy cắt laser CNC, dây chuyền sơn tĩnh điện, máy dập khuôn tốc độ cao… Tất cả đều vận hành trong quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt các tiêu chuẩn quốc tế FDA, ISO 9001:2015, RoHS. Điều này không chỉ đảm bảo sản phẩm bền bỉ, an toàn mà còn đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Với nền tảng sản xuất hiện đại cùng chiến lược phát triển bền vững, Sunhouse đang từng bước khẳng định vị thế “bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp”, mang những món quà tặng doanh nghiệp chất lượng, độc đáo, khác biệt từ nhà máy đến tận tay khách hàng trên khắp thị trường trong và ngoài nước.