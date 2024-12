Hành trình khám phá vẻ đẹp TP.HCM trên đường chạy marathon

Là điểm nhấn mới của sự kiện marathon năm nay, khu đô thị phức hợp The Global City sẽ là nơi tổ chức Giải chạy Thiếu nhi Kids Run (với sự đồng hành của tổ chức giáo dục ILA) cùng Làng Marathon. Tọa lạc tại phường An Phú (TP Thủ Đức), The Global City sẽ trở thành không gian đón chào các vận động viên và gia đình sau khi hoàn thành đường chạy đầy thử thách. Các gia đình có thể tận hưởng không gian xanh mát, thư giãn trong khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, hay chiêm ngưỡng đài phun nhạc nước lớn nhất TP.HCM.