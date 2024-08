Hành trình đẹp hơn mỗi ngày của 4 beauty icon bắt đầu từ thói quen nhỏ

Hoa hậu Thùy Tiên, Kỳ Duyên, diễn viên Phương Anh Đào và MC Khánh Vy là hình mẫu truyền cảm hứng cho hàng triệu cô gái trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và bản lĩnh là “điểm nhận diện” của Hoa hậu Thùy Tiên, Kỳ Duyên, diễn viên Phương Anh Đào và MC Khánh Vy. Dù sở hữu 4 sắc thái riêng về vẻ đẹp, họ lại có chung đáp án cho câu hỏi: “Làm thế nào để đẹp hơn mỗi ngày?”. Đó là chăm sóc cơ thể khỏe mạnh từ bên trong để “phản chiếu” ra bên ngoài năng lượng tươi mới và tích cực khi xuất hiện trước công chúng.

“Mình có thể nói dối về mọi thứ, nhưng thần sắc tỏa ra thì không. Như buổi sáng mở mắt sau một đêm không ngủ đủ giấc, bản thân sẽ cảm thấy bớt đẹp hơn ngày thường. Tiên tin rằng nền tảng của việc làm đẹp phải bắt nguồn từ bên trong. Đời sống tinh thần và thể chất khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ ngoài”, Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ.

Còn với diễn viên Phương Anh Đào, cô thừa nhận bản thân được truyền cảm hứng từ slogan của thương hiệu dầu ô liu Olivoilà: Healthy is the new sexy - tạm dịch: Sống khỏe vẽ đường cong.

“Slogan góp phần tái định nghĩa khái niệm đẹp mà mỗi phụ nữ nên hướng đến: Bắt đầu từ cơ thể khỏe khoắn, thần thái tự tin, tâm trí khỏe mạnh và lối sống tích cực”, Phương Anh Đào đúc kết.

Không chỉ chung lăng kính chuẩn mực sắc đẹp với Hoa hậu Thùy Tiên và diễn viên Phương Anh Đào, nàng hậu Kỳ Duyên còn mang đến những lý giải thú vị và sâu sắc dưới góc độ khoa học, đặc biệt là dinh dưỡng.

Theo người đẹp, “khỏe bên trong” tức là có sức khỏe tốt, hệ tiêu hóa tốt, hệ trao đổi chất tốt. Các chất dinh dưỡng từ thực phẩm sẽ nuôi dưỡng sâu từng tế bào trong cơ thể, giúp phụ nữ duy trì da đẹp, dáng xinh. Cộng hưởng với việc tập luyện, cơ thể sẽ giải phóng endorphin - hormone giúp giảm căng thẳng và tăng cường cảm giác hạnh phúc. Kết hợp cả hai khía cạnh, phái đẹp sẽ có cơ thể khỏe, đẹp từ trong ra ngoài.

“Duyên tâm niệm dành thời gian chăm chút sức khỏe bên trong là cách phụ nữ yêu thương chính mình, sẵn sàng tiến đến nấc thang mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Với Kỳ Duyên, mục tiêu chinh phục giấc mơ lớn tại đấu trường Miss Universe 2024 là bước đi tiếp theo để hoàn thiện bản thân, giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”, Kỳ Duyên tiết lộ.

Còn với MC Khánh Vy, mỗi người phụ nữ đều đẹp theo cách riêng. Tuy nhiên, để luôn duy trì thần thái rạng rỡ trong mọi khung hình, cô nàng chú trọng sự kết nối mật thiết giữa tâm - thân - trí. Bên cạnh đó, Khánh Vy nhận định vẻ đẹp rực rỡ nhất của người phụ nữ nằm ở sự giàu có trong tri thức và chạm đến phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

Với MC Khánh Vy, việc yêu thương bản thân nghe đơn giản nhưng là hành trình dài cần sự kiên trì, chăm chút mỗi ngày từ những điều nhỏ bé. Trong đó, nền tảng để có sức khỏe tốt là nguồn dinh dưỡng lành mạnh. Cô nàng duy trì thói quen kiểm tra thành phần dinh dưỡng và nguyên liệu khi chọn thực phẩm, chẳng hạn chỉ dùng dầu ô liu - loại dầu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ, để nấu ăn.

Theo Khánh Vy, cảm giác yên tâm khi biết cơ thể đang nạp vào những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu tốt cũng phần nào giúp tâm trí mình “khỏe mạnh” hơn.

Đồng tình với quan điểm của Khánh Vy, Kỳ Duyên bật mí việc ăn uống chiếm 60% tỷ lệ thành công trong công cuộc giữ dáng.

Thực đơn hàng ngày của người đẹp 9X tập trung vào nguồn protein ít chất béo xấu đến từ ức gà, cá, tôm, trứng...; chất xơ từ các loại rau xanh, trái cây ít ngọt.

“Trong giới fitness, khi nhắc đến loại dầu ăn healthy nhất, mọi người chỉ chọn ô liu vì rất tốt cho tim mạch và sắc đẹp. Chưa kể, calories của dầu ô liu thấp hơn các loại dầu ăn khác. Duyên tin chọn thương hiệu Olivoilà - nhãn hiệu cao cấp được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha, một trong những nơi sản xuất dầu ô liu cao cấp hàng đầu thế giới”, Kỳ Duyên bật mí.

Sau những ngày bận rộn với dự án điện ảnh, Phương Anh Đào “refresh” cơ thể bằng các phương pháp giản đơn như tập yoga, đọc sách và làm việc nhà để tái tạo năng lượng. Cô cũng chăm chút cho sắc vóc với mặt nạ dưỡng da, kem ủ tóc, thực đơn nhiều rau xanh...

Suốt 10 năm nay, nữ diễn viên “kết thân” với dầu ô liu trong hành trình ăn uống và làm đẹp mỗi ngày. Dầu chứa nhiều dưỡng chất quý giá, vừa giúp người đẹp duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vừa nuôi dưỡng làn da và mái tóc bóng khỏe. Bí kíp mà nữ diễn viên thường áp dụng là trộn dầu Olivoilà với sữa chua để ủ lên da mỗi tối, ủ tóc hàng tuần với ô liu.

Tương tự với Phương Anh Đào, dù lịch trình dày đặc, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn duy trì những mẹo nhỏ để nuôi dưỡng vẻ đẹp mỗi ngày: “Tiên luôn có bạn đồng hành đa-zi-năng là dầu ô liu Olivoilà, giúp làm đẹp mọi nơi mọi lúc. Tiên thường trộn một ít dầu ô liu vào sữa tắm, kem ủ tóc, mặt nạ để có được duy trì làn da mịn màng, căng bóng cùng mái tóc chắc khỏe”.

Phân tích dưới góc độ khoa học, TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú - Chuyên gia da liễu thẩm mỹ - cho biết ngoài chế độ sinh hoạt, tập luyện hợp lý, việc bổ sung thực phẩm, chất béo có lợi từ dầu ô liu được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Đây là loại dầu giàu axit béo không bão hòa, chứa vitamin A, E, K tự nhiên, đặc biệt có hàm lượng polyphenol cao, hỗ trợ chống oxy hóa và tốt cho tim mạch, sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ.

Ngoài dùng trong chế biến bữa ăn hàng ngày, phụ nữ có thể thêm dầu ô liu vào routine làm đẹp bằng cách thay thế cho dầu tẩy trang, trộn với sữa tắm, làm kem dưỡng da, mặt nạ ủ tóc… Cách này giúp tăng độ ẩm mướt cho làn da cũng như nuôi dưỡng mái tóc bóng khỏe.

Dù ghi dấu trong những lĩnh vực khác nhau, dàn sao nữ Vbiz có chung “giao điểm” về chuẩn mực sắc đẹp và bí quyết chăm sóc sức khỏe từ bên trong.

Bốn mỹ nhân tin rằng không có “liệu pháp thần kỳ” nào có thể giúp mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ngay lập tức. Thay vào đó, phái đẹp có thể bắt đầu hành trình lớn từ những bước nhỏ, như duy trì tập luyện, chuyển đổi sang các loại thực phẩm với dinh dưỡng lành mạnh như dầu ô liu Olivoilà. Đây là chìa khóa tạo nên vẻ tươi trẻ dài lâu, dẫn lối để phái đẹp tỏa sáng và thăng hạng nhan sắc mỗi ngày.