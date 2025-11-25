Hành trình bền bỉ nuôi dưỡng nhân sự ngành ngân hàng tại Indovina

Ngân hàng Indovina lấy triết lý "vững kết sự nghiệp, bền tâm phát triển" làm kim chỉ nam, kiên định với chiến lược lấy con người làm trọng tâm trong tuyển dụng nhân sự.

Từ những triết lý đó, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) ngày càng khẳng định vị thế như điểm tựa bền vững cho thế hệ "nhân tài kế cận" trong ngành ngân hàng. Đó là những người mong muốn theo đuổi hành trình nghề nghiệp dài hạn và vững chắc.

IVB - hội tụ tinh hoa quốc tế và bản sắc Việt Nam

Thị trường tài chính - ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển mình với sự bùng nổ của công nghệ, nhu cầu đổi mới trong dịch vụ, sản phẩm và cách thức vận hành. Điều này khiến thị trường lao động của ngành ngân hàng - vốn được coi ổn định, vững chắc - trở nên biến động. Từ đây, các tổ chức có chiến lược nhân sự rõ ràng và văn hóa phát triển con người bền vững đang trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ lao động trẻ.

Ra đời năm 1990, Indovina - Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam - trở thành biểu tượng của hợp tác tài chính song phương và phát triển bền vững. Trải qua hơn ba thập kỷ, với nền tảng vững chắc từ 2 đối tác góp vốn uy tín là VietinBank và Cathay United Bank, IVB xây dựng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch tại hầu hết thành phố lớn trên toàn quốc. Cùng với đó là đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia nước ngoài và nhân sự chất lượng cao được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, góp phần hình thành nên môi trường làm việc đa văn hóa, năng động và hội nhập. Những yếu tố này tạo nên sức mạnh cốt lõi cho sự phát triển bền vững, tăng sức hấp dẫn của IVB đối với nhân sự trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tại IVB, mỗi cá nhân được khuyến khích phát triển toàn diện thông qua hệ thống đào tạo nội bộ cùng chương trình gắn kết đội ngũ. Sự giao thoa giữa tiêu chuẩn quốc tế cùng tư duy toàn cầu và bản sắc Việt Nam giúp IVB định hình văn hóa doanh nghiệp đặc trưng: Chuyên nghiệp, gần gũi và nhân văn.

Nền tảng phát triển bền vững

Năm 2025 đánh dấu 35 năm hành trình phát triển của IVB. Sự đầu tư bài bản vào chính sách nhân sự, phúc lợi và môi trường làm việc tích cực mang về cho IVB loạt giải thưởng uy tín.

Cụ thể, ngân hàng được vinh danh tại giải thưởng HR Excellence 2025 - hạng mục An sinh tại môi trường làm việc, đồng thời góp mặt trong danh sách top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 - Khối doanh nghiệp vừa, xếp hạng trong top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025 - minh chứng cho hiệu quả hoạt động gắn liền phát triển bền vững.

Dấu ấn đầy tự hào của IVB nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.

Các thành tựu trên không chỉ phản ánh hiệu quả quản trị, mà còn cho thấy nỗ lực không ngừng của IVB trong việc kiến tạo môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ lý tưởng cho đội ngũ nhân sự.

IVB - nơi khởi đầu hành trình "vững kết sự nghiệp, bền tâm phát triển"

Giữa làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của nhân lực ngành tài chính, Ngân hàng Indovina luôn thích ứng và cải tiến bằng việc lắng nghe nhịp đập của tổ chức và thị trường. Song, ngân hàng vẫn kiên định với tầm nhìn: Đề cao sự phát triển bền vững và lấy con người là trung tâm. IVB không chỉ chú trọng thu hút, mà còn giữ chân đội ngũ nhân tài - yếu tố được coi là chỉ số "sức khỏe nội tại" của doanh nghiệp.

Theo thống kê nội bộ, tỷ lệ luân chuyển nhân sự của IVB luôn duy trì ở mức thấp hơn mặt bằng chung của ngành. Thâm niên làm việc liên tục trung bình của cán bộ nhân viên đạt hơn 8 năm - con số ấn tượng, phản ánh sự gắn bó và niềm tin của đội ngũ vào định hướng phát triển của ngân hàng.

Thâm niên làm việc liên tục trung bình của cán bộ nhân viên ở IVB đạt hơn 8 năm.

Ông Võ Tấn Thành, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chia sẻ: "IVB thể hiện hình ảnh một tổ chức chuyên nghiệp với chiến lược chú trọng vào con người và phát triển bền vững. Ngân hàng đầu tư bài bản vào các chính sách phúc lợi, phát triển nhân viên và xây dựng văn hóa gắn kết. Cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững được minh chứng qua sự ổn định của lực lượng lao động với tỷ lệ luân chuyển nhân sự thấp đáng kể và thời gian làm việc trung bình lâu dài ấn tượng. Tất cả tạo nên hình ảnh tổ chức vững mạnh, đáng tin cậy, xem nhân sự là tài sản cốt lõi".

Trên hành trình phát triển hơn ba thập kỷ, IVB được định vị như "điểm tựa nghề nghiệp" bền vững, luôn kề vai sát cánh cùng hàng nghìn nhân sự ngành ngân hàng. Với tâm thế đó, IVB sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - khi mỗi thay đổi của thị trường, mỗi yêu cầu mới của tổ chức sẽ là cơ hội để IVB tự làm mới mình, tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ chinh phục những đỉnh cao mới.