Hành trình 50 năm phát triển của Cadivi

Xuyên suốt 50 năm, Cadivi kiên định lấy chất lượng làm kim chỉ nam, đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước.

Năm 1975, tiền thân của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) ra đời, đặt nền móng cho ngành dây và cáp điện Việt Nam. Từ các phân xưởng thủ công và thiết bị còn thô sơ, tập thể cán bộ công nhân viên đã làm chủ công nghệ, sản xuất những lô dây cáp đầu tiên phục vụ điện khí hóa.

Trong tiến trình chuyển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp trải qua nhiều lần đổi tên và thay đổi hình thức sở hữu. Tháng 9/2007, Cadivi chính thức cổ phần hóa, mở chương mới trong quản trị, đầu tư và hội nhập.

Chất lượng làm nên vị thế thương hiệu

Xuyên suốt 50 năm, Cadivi kiên định lấy chất lượng làm kim chỉ nam. Sản phẩm có mặt ở hầu hết công trình trọng điểm, nhiều năm liền giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường và trở thành lựa chọn tin cậy của kỹ sư, nhà thầu, thợ điện. Thành công đến từ việc ưu tiên chất lượng, đổi mới công nghệ và tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, mang lại sự an tâm bền vững cho khách hàng, đối tác.

Trước xu thế sản xuất sạch và phát triển bền vững, Cadivi tiên phong ra mắt các dòng sản phẩm thân thiện môi trường đạt chứng nhận SGBP của Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) như dây điện không chì LF (Lead - Free) và dây cáp chậm cháy, ít khói, không phát sinh khí halogen LSHF (Low Smoke Halogen Free). Đây là bước đi chiến lược vừa khẳng định cam kết bảo vệ môi trường, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xây dựng hiện đại.

Mở rộng quy mô phát triển

Từ những cơ sở rời rạc ban đầu, Cadivi đã phát triển thành hệ thống nhà máy quy mô lớn, cùng mạng lưới chi nhánh và trung tâm phân phối phủ khắp cả nước, đưa sản phẩm đến hàng triệu hộ gia đình và nhiều dự án trên toàn quốc. Không chỉ lớn mạnh trong nước, Cadivi còn xuất khẩu tới hơn 14 quốc gia ở Đông Nam Á, châu Đại Dương và châu Mỹ Latin; đăng ký bảo hộ thương hiệu tại 8 quốc gia, thể hiện tầm nhìn đưa thương hiệu Việt vươn xa. Song hành với mở rộng sản xuất, Cadivi đóng góp ngân sách, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đồng thời lan tỏa giá trị cộng đồng qua các chương trình trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và hoạt động thiện nguyện.

Cadivi sở hữu hệ thống nhà máy quy mô lớn, cùng mạng lưới chi nhánh và trung tâm phân phối phủ khắp cả nước.

Con người là trung tâm

Nếu sản phẩm là nền tảng của thương hiệu, thì con người là “trái tim” của Cadivi. Doanh nghiệp coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá từ các thế hệ cán bộ, kỹ sư đầu tiên đến đội ngũ trẻ giàu sáng tạo hôm nay. Cadivi chú trọng đào tạo - phát triển, hợp tác với đại học, cao đẳng kỹ thuật để ươm mầm kỹ sư tương lai; triển khai đào tạo nội bộ, chuyển giao công nghệ quốc tế; áp dụng chính sách đãi ngộ phù hợp, xây dựng đội ngũ vững chuyên môn và dồi dào nhiệt huyết.

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá tại Cadivi.

Dấu ấn qua các danh hiệu

Hành trình nửa thế kỷ của Cadivi được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý như huân chương Lao động hạng Nhất, huân chương Độc lập hạng Nhì, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 9 lần liên tiếp đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia”; 29 năm liền “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (IAPQA) cấp độ World Class; top 25 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam theo xếp hạng của Forbes Việt Nam. Đây là minh chứng thuyết phục cho uy tín và nỗ lực đổi mới không ngừng của Cadivi.

Cadivi được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia” 9 lần liên tiếp.

Bước qua cột mốc 50 năm, Cadivi sở hữu nền tảng vững chắc để tiếp tục khát vọng lớn với chiến lược “xanh hóa sản phẩm - số hóa quản trị - toàn cầu hóa thương hiệu”. Với tinh thần “Vững mạch dẫn - Sáng non sông”, Cadivi khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dây và cáp điện Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng về một thương hiệu Việt bền bỉ, trách nhiệm và khát vọng vươn xa.

Nửa thế kỷ đã đi qua, Cadivi tự hào là biểu tượng của niềm tin và chất lượng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, để từ đó viết tiếp những trang mới trong hành trình thương hiệu Việt tỏa sáng trên bản đồ thế giới.