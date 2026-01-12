Hành trình 5 năm của Cake và giấc mơ AI Bank Việt vươn tầm Đông Nam Á

Sau 5 năm xây dựng nền móng vững chắc, giờ đây, Cake muốn chứng minh một ngân hàng số “make in Vietnam” hoàn toàn có thể cạnh tranh ở sân chơi khu vực và toàn cầu.

6,2 triệu người dùng với tổng giá trị giao dịch đạt 320.000 tỷ đồng ; có tên trong “Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025” do The Asian Banker Global bình chọn... là những con số đánh dấu cột mốc 5 năm của Cake by VPBank, cho thấy ngân hàng số “make in Vietnam” này đã đi nhanh hơn con đường nhiều cái tên trên thế giới phải mất gần thập kỷ mới chạm đến.

Từ một cái tên mới trong hệ sinh thái fintech, với tầm nhìn xây dựng ngân hàng thuần số có thể mang đến những giải pháp tài chính “dễ như Cake” cho người Việt, sau 5 năm, Cake đã trở thành một AI Bank toàn diện, vận hành hiệu quả, có khả năng mở rộng quy mô và theo đuổi lộ trình lợi nhuận bền vững.

Hành trình ấy chưa dừng lại. Từ nền tảng đã gây dựng, Cake đang tiếp tục đặt mục tiêu vươn ra khu vực, hướng tới vị thế là một trong những ngân hàng số hàng đầu Đông Nam Á và thuộc nhóm hiệu quả nhất thế giới trong 3-5 năm tới.

Cake được biết đến lần đầu tiên vào tháng 1/2021, khi hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng và chứng kiến làn sóng số hóa mạnh mẽ. Thị trường khi đó cũng đã xuất hiện một vài ngân hàng số, dù mô hình này còn khá mới mẻ với phần đông người tiêu dùng. Theo thời gian, “cuộc chơi” tiếp tục chào đón những tên tuổi mới. Trong khi không ít ngân hàng số âm thầm biến mất, Cake không những đứng vững mà còn liên tục bứt phá để xác lập vị thế dẫn dắt thị trường.

Khác biệt được tạo nên từ quyết tâm xây dựng một ngân hàng thuần số từ khi thành lập. Nằm trong hệ sinh thái VPBank, song Cake chọn phát triển toàn bộ nền tảng công nghệ riêng với triết lý “AI first” và đến nay vẫn là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam tự xây dựng, làm chủ hệ thống core banking cùng core thẻ. Nhờ đó, Cake sở hữu lợi thế rõ rệt về tốc độ ra mắt sản phẩm, mức độ linh hoạt trong vận hành và không gian sáng tạo các ngân hàng khác khó có được.

Một lợi thế khác đến từ chính con người. Với đội ngũ hoàn toàn là người Việt, từ ban lãnh đạo đến các kỹ sư công nghệ và AI, Cake am hiểu sâu sắc về hành vi, nhu cầu, đặc thù của thị trường trong nước. Điều này cho phép ngân hàng liên tục tinh chỉnh sản phẩm và phản ứng nhanh trước thay đổi của người dùng lẫn thị trường.

Song song với nền tảng công nghệ, Cake tận dụng hiệu quả lợi thế hệ sinh thái. Ngay khi ra mắt, thương hiệu đã gây chú ý khi là ngân hàng số đầu tiên được tích hợp với một ứng dụng gọi xe công nghệ. Theo thời gian, mạng lưới đối tác tiếp tục phát triển, mở ra thêm nhiều điểm chạm và tệp khách hàng tiềm năng.

Đặc biệt, với nhóm Millennials và Gen Z - đối tượng hầu hết ngân hàng số đều hướng đến, Cake không chỉ thu hút họ bằng trải nghiệm số mượt mà, giao dịch thuận tiện hay các chương trình ưu đãi. Những chiếc thẻ vật lý đa sắc màu tưởng chừng là chi tiết nhỏ, đã thực sự trở thành điểm chạm cảm xúc, giúp người dùng trẻ khoe cá tính và xem đây như một yếu tố thể hiện phong cách sống, thay vì dừng lại ở công cụ tài chính khô khan.

Chỉ sau 11 tháng hiện diện trên thị trường, đến cuối năm 2021, Cake đã cán mốc 1 triệu người dùng - con số không hề nhỏ ngay cả với nhiều ngân hàng truyền thống lâu năm. Động lực tăng trưởng một phần đến từ sự thay đổi hành vi tài chính của người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19; quan trọng hơn, đó là kết quả của một mô hình tiếp cận thị trường đúng thời điểm.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ được duy trì liên tục trong các năm sau đó. Đến thời điểm kết thúc năm 2024, Cake cho biết đang phục vụ 5 triệu khách hàng, với 10.000 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm cùng tổng giá trị giao dịch đến 124.000 tỷ đồng . Đáng chú ý, 2024 cũng là năm đánh dấu cột mốc Cake trở thành ngân hàng thuần số đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến nay có lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA). Trong đó, lợi nhuận hoạt động tăng gấp 7 lần so với năm 2023, EBITDA tăng gấp 4 lần, còn doanh thu bình quân trên mỗi người dùng cũng tăng gấp 3 lần, đạt khoảng 12 USD .

Thực tế trên thế giới, trung bình một ngân hàng thuần số cần tới 8 năm mới có thể đạt điểm hòa vốn và chỉ khoảng 5% làm được điều đó. Riêng tại Đông Nam Á, nhóm này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong cuộc đua “đốt tiền” của các ngân hàng số trên toàn cầu, việc Cake có lợi nhuận chỉ sau khoảng 3,5 năm, cho thấy hiệu quả của chiến lược tăng trưởng bền vững.

Không chỉ dẫn đầu về hiệu quả, Cake còn xây dựng danh mục sản phẩm và dịch vụ đầy đủ hàng đầu thị trường ngân hàng số Việt Nam, với chi phí thấp cùng nhiều dịch vụ miễn phí. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet và căn cước công dân, người dùng đã có thể tiếp cận hệ sinh thái tài chính số toàn diện cùng các kênh phân phối đa dạng của Cake.

Từ vị thế “ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam”, với triết lý “AI first” dẫn dắt, Cake đã dần chuyển mình thành một “Next Gen AI Bank”, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ chuỗi giá trị ngân hàng, từ quản trị vận hành, quản trị rủi ro, bảo mật đến trải nghiệm khách hàng, với 3 tiêu chí hàng đầu là an toàn, đơn giản và thông minh.

Cake là một trong những ngân hàng số hàng đầu Đông Nam Á đạt chứng nhận ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2 - cấp độ cao nhất về sinh trắc học khuôn mặt do iBeta bảo chứng; đồng thời đáp ứng loạt tiêu chuẩn quốc tế như PCI DSS 4.0 về bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán, ISO/IEC 27001:2022 cho hệ thống quản lý an toàn thông tin, FIDO2 về xác thực không mật khẩu.

Ở khía cạnh công nghệ lõi, Cake nằm trong nhóm đơn vị phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt tiêu biểu, vào “Top 10 mô hình fine-tuned LLM tiếng Việt” trên bảng xếp hạng VLMU. Hàng trăm mô hình AI và Gen AI được Cake phát triển nội bộ, phục vụ hàng nghìn tác vụ phức tạp như phê duyệt tín dụng, nhận diện giọng nói, chăm sóc khách hàng, tiếp thị dịch vụ…

Những nỗ lực này vừa giúp Cake kiểm soát chặt chẽ trải nghiệm và bảo mật, vừa tạo ra sự linh hoạt mà những mô hình “thuê ngoài” khó có được. Dựa trên nền tảng công nghệ được đánh giá ngang bằng các công ty công nghệ lớn trong nước và vượt trội hơn hầu hết ngân hàng truyền thống tại Việt Nam, Cake cải thiện hiệu quả dịch vụ khách hàng, tối ưu hóa chi phí, từ đó củng cố niềm tin về hướng đi “AI Bank”.

Thay vì chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, Cake tập trung hoàn thiện khung quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng danh mục khách hàng. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục đầu tư vào năng lực AI ở những khâu khó nhất như giám sát gian lận, thu hồi nợ, tự động hóa vận hành, hướng tới mô hình AI Bank đúng nghĩa, đưa AI ứng dụng vào toàn bộ quy trình hoạt động.

Mặt khác, Cake cũng đã xây dựng được một ứng dụng đủ mạnh, có khả năng vận hành độc lập cũng như mở rộng linh hoạt. Song song đó là mở rộng hệ sinh thái đối tác theo chiều sâu, thiết lập các hợp tác dài hạn, gắn chặt sản phẩm với dữ liệu và vận hành, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, khó sao chép trong trung lẫn dài hạn.

Những lựa chọn chiến lược này đã mang lại kết quả rõ rệt. Đến hết năm 2025, với số lượng khách hàng tăng hơn 6,2 triệu người, Cake đã xử lý tổng giá trị giao dịch khoảng 320.000 tỷ đồng . Điều đó cho thấy ngân hàng không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn khai thác ngày càng hiệu quả tệp người dùng hiện hữu, củng cố niềm tin vào giai đoạn tăng trưởng bền vững sắp tới.

Cùng với kết quả kinh doanh, năm 2025 cũng là thời điểm những nỗ lực của Cake được thị trường ghi nhận bằng loạt giải thưởng uy tín. The Asian Banker vinh danh Cake là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” và đưa vào “Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới”. International Banker cũng trao danh hiệu “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam”, trong khi giải thưởng FChoice của CafeF ghi nhận Cake là “Ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam”. Đặc biệt, giải thưởng “Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc” tại Better Choice Awards cùng các giải thưởng về đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh từ Visa đã góp phần khẳng định rõ nét cho hướng đi “AI Bank” Cake theo đuổi.

Dù vậy, bước sang năm 2026, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng số được dự báo còn trở nên khốc liệt hơn. Chỉ riêng tại Việt Nam, trong làn sóng tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém chuyển giao bắt buộc, hầu hết đều đã được định hướng phát triển thành các ngân hàng số. Những “tay chơi” mới này cũng đầu tư mạnh vào công nghệ và quảng bá, đồng thời phần nào hưởng lợi khi không còn mất nhiều nguồn lực để phổ cập thị trường.

“Đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội. Khi các tên tuổi mới xuất hiện, quy mô thị trường sẽ lớn hơn. Đó là lúc chúng tôi chứng minh vị thế dẫn đầu và khả năng tăng trưởng bền vững”, CEO Cake khẳng định.

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, từ năm 2026 trở đi, Cake sẽ bước vào cuộc đua tăng tốc mạnh mẽ, với mục tiêu trong 3-5 năm tới trở thành một trong những AI Bank hàng đầu và hiệu quả nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm lợi nhuận cao trên thế giới.