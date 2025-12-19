Từ lãi suất đến niềm tin - cách người trẻ 'làm safe' tiền nhàn rỗi

2025 đánh dấu một năm Cake giúp người dùng “làm safe” từ những điều nhỏ nhất, từng bước kiến tạo niềm tin bằng trải nghiệm an toàn, tin cậy.

Ngày 15 hàng tháng là thời điểm Huỳnh Thụy Anh (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) nhận lương. Như thường lệ, cô chuyển ngay 40% tiền lương vào tài khoản tiết kiệm online trên Cake, không quên bật thêm tính năng “Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khoá”.

Sau 3 năm đi làm, thu nhập ổn định hơn, chi tiêu cũng nhiều hơn, nhưng Thụy Anh thừa nhận bản thân không còn thoải mái để tiền nằm yên trong tài khoản ngân hàng. Những câu chuyện lừa đảo, mất tiền qua app, hay cảm giác tiền cứ “trôi đi” mà không kiểm soát được, khiến cô quyết tâm tìm một giải pháp để tự “làm safe” khoản dư của chính mình.

Lối chơi chữ “save - safe - sếp” chính là xuất phát điểm của cụm chữ “làm safe” đang phổ biến trong giới trẻ - ám chỉ việc giữ tiền an toàn và kiểm soát tốt tài chính cá nhân thông qua gửi tiết kiệm.

“Tôi không muốn đầu tư mạo hiểm. Tôi cần một nơi gửi tiền vừa sinh lời, vừa yên tâm để không phải kiểm tra tài khoản mỗi ngày”, Thuỵ Anh nói.

Câu chuyện của Huỳnh Thụy Anh cũng là tâm lý chung của không ít người trẻ hiện nay, trong bối cảnh ngân hàng số và các nền tảng tài chính đang trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.

Khi an toàn bảo mật là trung tâm của trải nghiệm số

Trong 5 năm gần đây, khái niệm “ngân hàng số” tại Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn làm quen sang phổ biến. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến nay, nhiều ngân hàng lớn đã cắt giảm trên 100 phòng giao dịch nhờ 98% khách hàng chuyển sang kênh số. Nhiều dịch vụ, tiện ích được số hóa hoàn toàn 100% như mở tài khoản thanh toán, mở thẻ, tiền gửi tiết kiệm, đăng ký khoản vay…

Gửi tiết kiệm online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người trẻ khi muốn giữ tiền an toàn và sinh lời đều đặn.

Song song đó, thế hệ người dùng trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang góp phần định hình lại cách nhìn về tài chính cá nhân. Báo cáo Gen Z Decoded do Visa công bố tháng 9/2025 chỉ ra, 66% Gen Z Việt Nam chủ động tiết kiệm và đầu tư, trong khi 53% thường xuyên tìm hiểu cách quản lý chi tiêu cá nhân.

Tuy nhiên, khoảng 1/4 Gen Z cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lừa đảo. Thế hệ này xem sự an toàn trở thành yếu tố trung tâm trong trải nghiệm giao dịch số và kỳ vọng các giải pháp bảo mật ngầm nhưng hiệu quả. Điều này cho thấy người trẻ không chỉ cần một ứng dụng dễ dùng, mà còn phải là nền tảng đủ an toàn để đặt niềm tin dài lâu.

Bộ ba giá trị kiến tạo hành trình niềm tin bền vững

Nếu vài năm trước, các ngân hàng cạnh tranh bằng tốc độ số hóa, nay cuộc đua đã trở thành hành trình kiến tạo niềm tin. Tuy nhiên, “niềm tin” trong bối cảnh số hóa không đơn thuần là một khái niệm cảm xúc, mà đó còn là một tài sản hữu hình có thể đo lường và tái tạo bằng công nghệ.

Hành trình kiến tạo niềm tin tại Ngân hàng số Cake by VPBank được bắt đầu từ tính năng quen thuộc nhất - gửi tiết kiệm online. Với mong muốn giúp người dùng “làm safe từ những điều nhỏ nhất”, Cake phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái gửi tiết kiệm từ bộ ba giá trị: Lãi suất hấp dẫn, ưu đãi thiết thực và an toàn tối ưu.

Luôn nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất tiết kiệm online cao trên thị trường, tính đến ngày 19/12, Cake đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng ở mức 7,1%/năm. Đây là mức đủ hấp dẫn để phần lớn người dùng, đặc biệt là giới trẻ, sẵn sàng chọn tiết kiệm như một kênh đầu tư hiệu quả và an toàn.

Cake cập nhật mức lãi suất mới từ ngày 19/12.

Để việc tiết kiệm trở thành trải nghiệm thú vị, Cake thường xuyên triển khai nhiều hoạt động ưu đãi thiết thực. Mới nhất phải kể đến thử thách tiết kiệm “Có công làm ‘sếp’ - Có ngày lãnh iPhone” với cơ hội “săn” iPhone 17, hay ưu đãi cộng thêm lãi suất lên đến 0,6% khi gửi tiết kiệm. Chính những chương trình này đã tạo động lực để người dùng duy trì thói quen tiết kiệm. Thay vì “để dành phần còn lại”, gửi tiết kiệm trên Cake trở thành bước chủ động trong kế hoạch tài chính cá nhân của nhiều bạn trẻ.

Lãi suất và ưu đãi đủ để thu hút, nhưng muốn giữ chân người dùng, các ngân hàng số còn phải giữ vững được niềm tin của họ qua khả năng bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản người dùng. Đây cũng là lợi thế nổi bật nhất của Cake - ngân hàng số tiên phong ứng dụng AI toàn diện tại Việt Nam, từ mở tài khoản đến bảo vệ tài sản và cá nhân hóa sản phẩm.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Cake đã tự triển khai và sở hữu nhiều công nghệ bảo mật đạt tiêu chuẩn quốc tế ở cấp độ hàng đầu, như xác thực sinh trắc học đạt chuẩn iBeta Level 2, chuẩn bảo mật thẻ thanh toán PCI DSS Level 2, chuẩn xác thực FIDO2… Đây cũng là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng “Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khoá”, biến mọi khoản tiết kiệm online trở thành chiếc két sắt di động an toàn tối ưu.

Cake là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng “Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khoá”.

Với bộ ba giá trị gồm lãi suất hấp dẫn, ưu đãi thiết thực và an toàn tối ưu, Cake đã kiến tạo một hành trình niềm tin đầy khác biệt. Ở đó, người dùng không chỉ biết “làm safe” khoản dư đúng cách, mà còn có Cake đồng hành bảo vệ an dữ liệu và tài sản của bản thân, “làm safe” toàn diện hành trình tài chính cá nhân của mỗi người.

Nền tảng tài chính an toàn, thông minh của người Việt

Với người dùng, cảm giác an toàn không đến ngay từ lần đầu mở app, mà được hình thành sau từng trải nghiệm nhỏ. Đó có thể là trải nghiệm mở sổ dễ dàng, nhanh chóng; những lần tăng lãi suất, hưởng thêm ưu đãi; khi tài khoản tiết kiệm có lớp bảo mật mới; cảm giác luôn yên tâm dù nghe tin về các rủi ro trên không gian số… Khi những trải nghiệm đó lặp lại đủ lâu, niềm tin theo đó được hình thành một cách tự nhiên và bền vững.

Sau một năm kiên trì “làm safe” từ những trải nghiệm nhỏ nhất, Cake dần hình thành được tệp người dùng trung thành - những người coi tiết kiệm số là một phần thói quen tài chính. Theo đó, ngân hàng số này ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng khách hàng đạt mức hơn 6 triệu người dùng. Tỷ lệ giữ chân khách hàng cũ đạt tới 95%.

Bên cạnh sự tin tưởng từ người dùng, Cake còn được các tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế ghi nhận và vinh danh. Năm 2025, Cake liên tục xuất hiện trong các giải thưởng uy tín như Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025 (theo The Asian Banker Global); Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025 (theo The Asian Banker Global và International Banker); Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc, Nền tảng AI “make in Vietnam” tiên phong (theo Better Choice Awards 2025). Đặc biệt, bảng xếp hạng FChoice cũng vừa vinh danh Cake tại hạng mục Ngân hàng thuần số của năm.

Trong bối cảnh tài chính số ngày càng gắn liền với đời sống, với chiến lược rõ ràng và nền tảng công nghệ vững chắc, Cake đang tiến gần hơn với mục tiêu trở thành nền tảng tài chính số mà người Việt có thể tin dùng mỗi ngày, nơi mọi thao tác đều trở nên dễ dàng, minh bạch và an toàn tuyệt đối.