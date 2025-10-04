Hành trình 37 ngày xuyên Việt của hội 'Bà ngoại đi phượt'

Ở tuổi lục tuần, tác giả quyết định mua chiếc Ford EcoSport để tự lái xe xuyên Việt 37 ngày cùng hai người bạn cho thỏa đam mê sống.

Cuốn Bà ngoại đi phượt của tác giả Nguyễn Thị Minh Lý mới chính thức ra mắt, thu hút đông đảo bạn đọc tham dự. Đây là tác phẩm do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Cánh Cam Books phối hợp xuất bản. Sự kiện ra mắt có chủ đề “Yêu mình đủ, bạn có cả thế giới”.

Tác giả Nguyễn Thị Minh Lý tại sự kiện ra mắt sách. Ảnh: Cánh Cam Books.

Bà ngoại đi phượt được tác giả gọi là “đứa con ở tuổi 66”. Cuốn sách ra đời từ mong muốn lưu giữ ký ức, câu chuyện của một thế hệ từng trải qua nhiều gian khó, đồng thời gửi đi thông điệp dám sống, dám đi và dám hạnh phúc.

Nội dung chính cuốn sách xoay quanh chuyến đi xuyên Việt dài 37 ngày của tác giả cùng hai người bạn - hai bà ngoại khác. Chuyến phượt theo lộ trình từ Hà Nội vào Cà Mau, lên Hà Tiên, ra Phú Quốc rồi về theo đường biên giới Campuchia - Lào. Tác giả chia sẻ mình đã bán chiếc xe hơn 10 năm tuổi và mua chiếc Ford EcoSport để tự lái xe xuyên Việt

Với tác giả Minh Lý, “phượt” không đơn thuần là đi đến nhiều địa điểm, mà là hành trình đi để khám phá chính mình. Trong chuyến đi, tác giả cùng hai người bạn đồng hành đã đặt ra ba nguyên tắc thú vị: không đặt trước khách sạn, không hẹn bạn bè (để giữ sự thoải mái khi lái xe) và không mua đặc sản (vì diện tích xe có hạn).

Tại buổi ra mắt, tác giả đã chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên. Trong đó, bà kể rằng cô con gái từng phát hiện trong cuốn sổ năm 2007 bà đã ghi 10 mục tiêu cuộc đời. Con gái tác giả rất ngạc nhiên vì đến năm 2017 tất cả mục tiêu đều hoàn thành - trong đó chuyến phượt là mục tiêu cuối cùng.

Cuốn sách Bà ngoại đi phượt. Ảnh: Cánh Cam Books.

Cuốn sách không chỉ là nhật ký của một "bà ngoại phượt thủ" mà còn là hành trình truyền cảm hứng sống hết mình. Tác giả chia sẻ “sống không chỉ để tồn tại mà để cảm nhận và trải nghiệm. Khỏe không chỉ để đẹp mà để sống trọn vẹn với đam mê và sứ mệnh. Tôi trở thành người bạn thân thiết của chính cơ thể mình, làm chủ cuộc đời mình”.

Có lẽ chính cảm hứng sống đó đã chắp cánh để tác giả dám phượt khi đã bước sang tuổi U60.

Tác giả Minh Lý từng làm dự báo thời tiết cho thủ đô, sau đó là dự báo cho 8 tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Trong công việc, giao tiếp với con người, bầu trời và mặt đất đã để lại cho tác giả cái nhìn đầy khách quan, chân thực về thế giới. Tác giả từng nhận học bổng Cao học của Chính phủ Australia, học tại Đại học Adelaide từ năm 1994 đến 1996. Năm 1998, tác giả rời ngành Khí tượng Thủy văn và trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Đồng thời, tác giả cũng đồng sáng lập và trở thành Phó giám đốc tổ chức chứng nhận QUACERT - đơn vị ứng dụng phương pháp làm việc quốc tế theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài ra, tác giả Minh Lý còn từng là Phó viện Trưởng tại Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam, chuyên gia ISO tại Hội nữ Trí thức Việt Nam.