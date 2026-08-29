Hành tinh có một ngày dài hơn một năm

Kim tinh là một trong những hành tinh kỳ lạ nhất hệ Mặt Trời khi một ngày ở đây dài hơn một năm. Mặt Trời mọc ở phía tây và nhiệt độ bề mặt đủ để nung chảy nhiều kim loại.

Trái Đất và Kim tinh từng có môi trường khá giống nhau vào thời kỳ đầu trong lịch sử hình thành. Tuy nhiên, ngoại trừ việc cả hai có kích thước và khối lượng riêng tương đương, Kim tinh ngày nay hầu như không còn điểm chung nào với hành tinh của chúng ta.

Kim tinh quay rất chậm quanh trục của nó nhưng lại quay khá nhanh quanh Mặt Trời. Ảnh: Science Photo Library.

Thực tế, nó được xem là một trong những hành tinh kỳ lạ nhất của Hệ mặt trời. Trục của nó gần như vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo và nó quay theo chiều ngược lại với hầu hết các hành tinh khác. Điều đó nghĩa là Mặt Trời mọc ở phía tây và lặn ở phía đông, điều mà nhiều giả thuyết cố gắng giải thích.

Lạ lùng hơn nữa, Kim tinh quay rất chậm quanh trục của nó nhưng lại quay khá nhanh quanh Mặt Trời. Kết quả là, một ngày trên Kim tinh (243 ngày Trái Đất) dài hơn một năm (224 ngày Trái Đất). Vì thế trên Kim tinh, người ta chúc mừng sinh nhật còn thường xuyên hơn là nói lời chào buổi sáng!

Mặc dù có độ nghiêng, nhưng trục của Kim tinh chỉ nghiêng một góc rất nhỏ và quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn, vì vậy nó không có mùa và nhiệt độ gần như ổn định quanh năm, thường xuyên cao hơn nhiệt độ bề mặt của Thủy tinh, dù Kim tinh ở xa Mặt Trời hơn.

Nhiệt độ khắc nghiệt này là hậu quả của hiệu ứng nhà kính thảm họa do bầu khí quyển dày đặc carbon dioxide. Ánh sáng mặt trời đi vào bị khí quyển giữ lại và không thể thoát ra không gian, khiến nhiệt độ bề mặt tăng thêm khoảng 390 độ C so với mức bình thường.

Hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát này cuối cùng đã khiến Kim tinh trở nên không còn khả năng hỗ trợ sự sống, và các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích hiện tượng này.