Hành động 'nức lòng' của 3 CSGT khi xe tải người dân bị cháy

Đang tuần tra trên Quốc lộ 1, ba cán bộ CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện xe tải đậu bên đường không có người trông coi bốc cháy nên đến dập lửa, bảo vệ tài sản cho người dân.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh vừa phát hiện, kịp thời dập lửa vụ cháy xe tải.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đang dùng bình chữa cháy để dập lửa trên xe tải. Ảnh: Lê Hoài.

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang gồm: Thiếu tá Lê Trường An, Đại úy Lê Phước Tài và Đại úy Lê Bảo Quốc phát hiện xe tải đang đậu bên đường phát ra tia lửa, rồi xuất hiện cháy dưới gầm xe.

Các cán bộ CSGT lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy của người dân xung quanh dập lửa.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy dưới gầm xe được các cán bộ CSGT dập tắt hoàn toàn, bảo vệ tài sản cho người dân. Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xác định an toàn tuyệt đối mới bàn giao xe cho tài xế và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Tài xế xe tải cho biết, anh đậu xe bên lề đường để vào nhà ăn cơm nên không biết phương tiện bị cháy. Tài xế này đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang.