Hàng xóm tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trên ghế

  • Thứ hai, 8/12/2025 11:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người đàn ông nằm ngủ trên ghế, hàng xóm đến thức dậy, thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong. Trên người nạn nhân có vết thương chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 8/12, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 7/12, Công an TP.HCM nhận được tin báo về việc có người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại một căn nhà trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An nên nhanh chóng đến hiện trường xác minh.

Tại căn nhà kể trên, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông đã tử vong nên tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.T.T. (43 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo thông tin từ người dân sống gần hiện trường cho biết, tối 7/12, một người hàng xóm thấy ông T. nằm ngủ trên ghế từ chiều đến tối vẫn chưa thức dậy nên đến kiểm tra. Lúc này, hàng xóm phát hiện ông T. đã tử vong, nên trình báo cơ quan chức năng.

Trên người nạn nhân có vết thương chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân sống một mình tại căn nhà kể trên.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-tuong-nam-ngu-tren-ghe-hang-xom-ta-hoa-phat-hien-da-tu-vong-post1802725.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

