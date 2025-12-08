Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trên ghế

Ngày 8/12, Công an phường Dĩ An phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đ.T.T. (SN 1982) tại căn nhà trên đường Nguyễn An Ninh.
Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.
Trước đó vào tối 7/12, một người phụ nữ thuê phía trước căn nhà của ông T. để bán thuốc lá vào sâu bên trong nhà thấy ông T. nằm bất động trên ghế bố, nên báo với Công an. Trước đó người này đã phát hiện ông T. nằm ngủ ở đây nhưng thấy ông T. ngủ quá lâu, bất thường nên mới vào kiểm tra.
Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể ông T. có một số thương tích bất thường. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, khuya cùng ngày, thi thể ông T. được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân.
