Hãng xe nỗ lực ngăn chặn trẻ em bị bỏ quên trên ôtô

Mỹ và châu Âu đã ban hành những quy định bắt buộc xe mới phải trang bị hệ thống phát hiện sự hiện diện của trẻ em như một trang bị an toàn tiêu chuẩn.

Nhiều giải pháp được các hãng xe triển khai nhằm ngăn chặn khả năng bỏ quên trẻ em trên ôtô. Ảnh: Huf.

Theo The National, nhiệt độ bên trong ôtô có thể tăng gần 20 độ C trong vòng 10 phút đầu tiên kể từ khi tài xế tắt máy và rời xe, tương đương với khả năng khoang nội thất chiếc xe có thể đạt đến mức nhiệt 70 độ C trong vòng chưa đầy nửa giờ trong điều kiện nắng gắt.

Tại UAE, lãnh đạo đội Tìm kiếm và cứu nạn của cảnh sát Dubai cho biết chỉ trong 5 tháng đầu năm 2021, đơn vị này đã tiếp nhận tổng cộng 95 cuộc gọi cấp cứu liên quan đến trẻ em. Trong số này, có đến 36 trường hợp trẻ em bị mắc kẹt trong ôtô.

Trang tin EE Times cho hay trong năm 2022, có ít nhất 33 trẻ em tại Mỹ đã tử vong vì tăng thân nhiệt hoặc say nắng, chủ yếu do bị bỏ quên trong ôtô hoặc hậu quả từ việc tự đi vào ôtô khi không có tài xế. Nhìn rộng hơn, EE Times cho biết Mỹ đã ghi nhận đến 942 trường hợp trẻ em tử vong do liên quan đến sự cố này trong vòng 25 năm gần nhất.

Động thái quyết liệt

Để ngăn chặn những kết cục bi thảm nói trên, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã hợp tác cùng Chương trình đánh giá ôtô mới (NCAP) để soạn thảo các quy định, trong đó bắt buộc các nhà sản xuất ôtô phải lắp đặt hệ thống phát hiện sự hiện diện của trẻ em (Child Presence Detection - CPD) trên các mẫu xe mới.

Cụ thể từ năm 2025 trở đi, hệ thống CPD sẽ là trang bị bắt buộc trên các mẫu xe mới để được xếp hạng an toàn cao nhất theo chuẩn đánh giá NCAP của Mỹ. Theo đó, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh ở một mình trên ôtô phải được hệ thống này phát hiện trong vòng 10 giây, theo quy định của FCC.

Bị bỏ quên trên xe là nguyên nhân dẫn đến thương vong cho nhiều trẻ em. Ảnh minh họa: IEE.

Cảnh báo cũng phải sớm được đưa ra để nhắc nhở tài xế về sự hiện diện của trẻ trên băng ghế sau và các nguy cơ sức khỏe có liên quan, thậm chí cảnh báo còn cần có thể khiến người ngoài nhận biết sự hiện diện của trẻ em bên trong ôtô đóng kín.

Ở diễn biến tương tự, châu Âu cũng đã áp dụng các quy tắc của riêng mình, trong đó bắt buộc CPD phải là tính năng bắt buộc trên ôtô mới kể từ năm 2023. Như vậy để đạt 5 sao an toàn theo chuẩn Euro NCAP, ôtô mới trên thị trường châu Âu phải được trang bị công nghệ giám sát hành khách bị bỏ quên trên xe.

Các công nghệ giám sát

Dữ liệu từ UnivDatos Market Insights dự báo rằng thị trường hệ thống CPD toàn cầu có thể đạt giá trị 390,3 triệu USD vào năm 2025, một phần nhờ nhu cầu ngày một tăng nhanh trong nỗ lực ngăn chặn việc bỏ quên trẻ em trên ôtô.

Theo Origin, một số nhà sản xuất ôtô đã bắt đầu triển khai các tính năng có thể giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bỏ quên trên các hàng ghế sau của ôtô. Một trong số đó là tính năng hiển thị thông báo kiểm tra hàng ghế phía sau trên màn hình, khi xe đã tắt máy và cửa người lái đang mở. Âm thanh cảnh báo cũng sẽ vang lên để tài xế có thể kiểm tra và đảm bảo không bỏ quên bất kỳ ai bên trong ôtô.

Cảnh báo kiểm tra ghế sau là một trong những giải pháp ngăn ngừa khả năng bỏ quên trẻ em trên ôtô. Ảnh: Kelley Blue Book.

Tập đoàn General Motors của Mỹ đã trang bị tính năng này cho ôtô thuộc các thương hiệu Buick, Cadillac, Chevrolet và GMC từ năm 2016. Nissan Bắc Mỹ cũng bổ sung tính năng này cho xe từ năm 2017 trước khi trang bị cho toàn bộ ôtô 4 cửa từ năm 2022.

Trong khi đó, công nghệ cảm biến Wi-Fi sẽ sử dụng sóng Wi-Fi để phát hiện chuyển động và sự hiện diện của con người. Công nghệ này được cho là có độ chính xác cao, loại bỏ được các điểm mù và đặc biệt hữu ích trên các phương tiện cỡ lớn như xe buýt.

Theo Origin, hệ thống sử dụng cảm biến Wi-Fi không chỉ có khả năng phát hiện sự hiện diện của trẻ bên trong ôtô mà còn có thể phát hiện tình trạng bất động của trẻ. Điều này có được thông qua phân tích nhịp thở và các cử động, từ đó hệ thống sẽ gia tăng mức độ cảnh báo nếu cần thiết.

Công nghệ cảm biến siêu âm cũng rất quen thuộc trong các hệ thống CPD. Hệ thống này phát ra sóng siêu âm và phân tích phản xạ của âm thanh để kiểm tra sự hiện diện của người bên trong xe, sau đó kích hoạt một loạt cảnh báo nếu cần thiết.

Tuy nhiên, Origin cho rằng cảm biến siêu âm tỏ ra khá hạn chế khi áp dụng trên các phương tiện có kích thước lớn như xe buýt đưa đón học sinh. Sự thay đổi nhiệt độ và âm thanh bị nhiễu cũng ảnh hưởng đến mức độ chính xác của hệ thống. Bên cạnh đó, nếu trẻ em bất động hoặc được đắp chăn, cảm biến siêu âm có thể sẽ không còn khả năng phát hiện sự hiện diện của trẻ.

Hệ thống Child Presence Detection có thể ngăn chặn khả năng bỏ quên trẻ em trên ôtô. Ảnh: Texas Instruments.

Công nghệ mới nhất xuất hiện trên thị trường CPD là hệ thống radar trong cabin. Được tạo ra để khắc phục những nhược điểm của cảm biến siêu âm, hệ thống radar có thể xuyên qua nhiều chướng ngại vật, phát hiện những chuyển động nhỏ như nhịp thở và có thể dựa vào phân tích kích thước để phân biệt người lớn, trẻ em và vật nuôi.

Dù vậy, Origin cho rằng hệ thống radar bên trong cabin có thể gặp phải vấn đề với những chuyển động bên ngoài ôtô nhưng ở cự ly gần, dẫn đến cảnh báo sai.

Hồi đầu năm ngoái, VinFast công bố thỏa thuận hợp tác cùng Vayyar Imaging để hướng tới tích hợp công nghệ radar bên trong cabin, giúp phát hiện và cảnh báo trẻ em bị bỏ quên trên xe cho VinFast VF 6 và VinFast VF 7. Được biết, VinFast sẽ tích hợp công nghệ radar hình ảnh 4D của Vayyar vào 2 mẫu SUV điện, thực hiện định dạng và phân loại dữ liệu hình ảnh nhằm giúp nhận dạng người ngồi trên mỗi ghế, phát hiện và kích hoạt báo động nếu một hoặc nhiều trẻ bị bỏ quên trên xe.

Hiệu quả

Theo số liệu của Kids and Cars, số vụ trẻ em thương vong do bị bỏ quên trên ôtô đã bắt đầu giảm từ khi các hãng xe lắp đặt thiết bị an toàn, ngay cả trước khi CPD trở thành trang bị bắt buộc trên ôtô mới.

Tại Mỹ, số vụ trẻ em tử vong do bị kẹt bên trong ôtô từng đạt đỉnh vào năm 2018 với tổng cộng 54 vụ được ghi nhận. Tuy nhiên, nỗ lực từ các hãng xe đã kéo giảm con số này, giúp số người thiệt mạng giảm xuống còn 26 người với chỉ 11 vụ được ghi nhận trong năm 2021.

Nhìn chung, các hệ thống giám sát và cảnh báo vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ, phần nào giúp tài xế hạn chế việc bỏ quên trẻ em hoặc bất kỳ ai trên ôtô khi xe đã khóa kín. Do đó, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quan trọng nhất để không phải lặp lại những tình huống bỏ quên trẻ em trên xe dẫn đến kết cục không mong muốn.