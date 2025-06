Hàng triệu con châu chấu tấn công mùa màng ở Quảng Bình

Ông Nguyễn Văn Minh trú ở tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung cho biết: Gia đình ông có 2 ha đất trồng luồng lấy măng trên đất của xã Phú Định (Bố Trạch). Khoảng một tuần lại đây, không biết châu chấu từ đâu tràn về, phá hại hơn 50% luồng lấy măng của ông.

Được biết, tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung có 21 gia đình trồng luồng lấy măng với diện tích hơn 20 hecta, mỗi năm cho nhập khoảng 50 triệu đồng/hecta. Hiện tượng châu chấu tấn công cây luồng là lần đầu tiên xảy ra.

Với sự xuất hiện của hàng triệu con châu chấu bám kín trên cây, đến nay đã có khoảng 8ha luồng bị ăn trụi lá, cây luồng có nguy cơ bị chết và tình trạng này vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, một số loại cây trồng khác cũng bị châu chấu phá hoại.

“Châu chấu ăn kiểu ni cây không có sức để cho măng, năm ngoái là cứ 3 ngày thu hoạch một lần, mỗi lần 2 tạ măng, chừ 6-7 ngày rồi mới thu hoạch được mười mấy cân măng”, ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Chương, tổ dân phố Chiến Thắng cho biết thêm: “Châu châu mà đã ăn thì dù măng có mọc cũng bị cứng lại, nên thiệt hại rất lớn cho bà con”.

Lo lắng trước sự tàn phá của nạn châu chấu, người dân đã chủ động tìm các biện pháp phun thuốc để xử lý, tuy nhiên, trước số lượng châu chấu quá lớn, những giải pháp này chỉ mang tính tạm thời, không triệt để.

Ông Hoàng Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, cho biết: “Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này, vì vậy, cũng chưa có giải pháp hữu hiệu, chúng tôi sẽ báo cáo phòng nông nghiệp huyện để có hướng xử lý, hướng dẫn cho bà con”.

Cây luồng lấy măng được xem là loại cây chủ lực, mang lại thu nhập chính cho người dân tổ dân phố Chiến Thắng. Hiện người dân ở đây đang rất lo lắng bởi chưa có giải pháp để xử lý triệt để.

