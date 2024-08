Hàng trăm người chữa cháy rừng tại Quảng Bình

Ngày 10/8, UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đang huy động các lực lượng tiếp tục chữa cháy rừng ở xã Quảng Đông.

Trước đó, vào khoảng 13h hôm qua (9/8), người dân địa phương phát hiện đám cháy tại rừng bạch đàn ở thôn Vịnh Sơn.

Nhận tin báo, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo hàng trăm người (trong đó có khoảng 100 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bộ đội, dân quân) chữa cháy.

Do đám cháy xảy ra ở khu vực đồi cao, trời nắng nóng, gió thổi mạnh nên các lực lượng gặp khó khăn trong chữa cháy, tạo đường băng cản lửa. Đến tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến sáng nay, thời tiết hanh khô, gió to đã tạo điều kiện cho ngọn lửa bùng phát trở lại.

“Hiện tại, huyện đang huy động tất cả lực lượng để tiếp tục chữa cháy”, một lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch cho hay.

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Trần Ngọc Vinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch thông tin, sáng nay có hơn 200 người gồm các lực lượng tại chỗ, lực lượng của huyện tăng cường, dân quân tự vệ, công an, biên phòng… được huy động tham gia chữa cháy.

“Đám cháy bùng phát lại vào khoảng 7h. Sau khi tích cực chữa cháy, đến 10h, đám cháy cơ bản được khống chế. Chúng tôi đang bảo vệ hiện trường”, Thượng tá Vinh nói.

Căn hộ tại tầng 14, chung cư The Vesta (quận Hà Đông, Hà Nội) bốc cháy. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông phải điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Liên quan vụ cháy rừng trên dãy núi nối liền 2 huyện Thanh Chương và Nam Đàn (Nghệ An), cơ quan công an đã xác định được chủ rừng sản xuất thuê 3 người đốt thực bì.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.