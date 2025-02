Hàng tồn kho của An Gia thấp nhất 6 năm

Nhờ bàn giao các dự án, hàng tồn kho của An Gia tại thời điểm cuối năm ngoái đã giảm mạnh từ hơn 2.000 tỷ xuống dưới 800 tỷ đồng, cũng là mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Một dự án do An Gia Group phát triển tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) ghi nhận doanh thu thuần hơn 163 tỷ đồng quý cuối năm ngoái, giảm so với cùng kỳ năm liền trước.

Trong quý, doanh thu tài chính của AGG suy giảm nhưng chi phí tài chính lại tăng gấp 5 lần, chủ yếu do phải trích lập dự phòng đầu tư.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đã được tiết giảm đáng kể, chi phí tài chính AGG phải chịu trong quý cuối năm ngoái lại tăng mạnh hơn, khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 60 tỷ đồng .

Tuy nhiên, nhờ khoản thu nhập thuế hoãn lại 75 tỷ đồng trong quý, An Gia vẫn báo lợi nhuận sau thuế quý IV/2024 đạt hơn 47 tỷ đồng , tăng gần 20% so với cùng kỳ năm liền trước.

Lũy kế cả năm 2024, An Gia ghi nhận 1.913 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 261 tỷ đồng , lần lượt giảm 51% và 43% so với năm 2023. Song, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại tăng 70%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 20% kế hoạch doanh thu và vượt 19% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của AGG đạt hơn 7.000 tỷ đồng , giảm 25%.

Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho của công ty đã giảm mạnh từ hơn 2.000 tỷ đồng cuối năm 2023 xuống còn dưới 800 tỷ đồng vào cuối năm 2024, cũng là mức thấp nhất trong 6 năm qua. Việc giảm mạnh hàng tồn kho chủ yếu nhờ doanh nghiệp đẩy mạnh bàn giao các dự án.

Hiện hàng tồn kho của An Gia chủ yếu tập trung tại 4 dự án: The Westgate ( 352 tỷ đồng ), The Standard ( 153 tỷ đồng ), Signial ( 195 tỷ đồng ) và The Sóng ( 30 tỷ đồng ).

GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA AN GIA GIẢM MẠNH Hàng tồn kho của An Gia tại thời điểm cuối năm. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

tỷ đồng 674 53 2612 5734 6730 3723 2014 776

tại thời điểm ngày 31/12/2024, An Gia có tổng dư nợ vay 1.417 tỷ đồng , trong đó hơn 1.000 tỷ đồng là vay ngắn hạn, tăng mạnh so với đầu năm.

Theo kế hoạch, ngay quý đầu năm nay, An Gia sẽ triển khai dự án The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM với quy mô 3.000 sản phẩm. Dự án này có diện tích khoảng 2,9 ha, tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, Vành đai 3, ga Bến xe Suối Tiên tuyến metro số 1, Aeon Mall Biên Hòa...

Hiện tại, An Gia cũng đang hợp tác với khoảng 30 đại lý phân phối tại TP.HCM và khu vực phía Nam nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh, phục vụ kế hoạch giai đoạn 2025-2026.

Ngoài dự án The Gió Riverside, trong 2-3 năm tới, doanh nghiệp bất động sản này dự kiến triển khai thêm 2 dự án trọng điểm tại TP.HCM là The Lá Village và Westgate 2.