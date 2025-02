Hãng thông tấn Mỹ khởi kiện 3 quan chức trong chính quyền Trump

Hãng tin Associated Press (AP) vừa đệ đơn kiện 3 quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, cáo buộc họ cố tình cản trở quyền tiếp cận thông tin của báo chí.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời báo chí sau một cuộc phỏng vấn truyền hình bên ngoài Cánh Tây Nhà Trắng, Washington (Mỹ) ngày 21/2. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia ngày 21/2, chỉ 10 ngày sau khi Nhà Trắng bắt đầu hạn chế quyền tiếp cận của AP. Vụ việc do Thẩm phán Trevor McFadden, một người được ông Trump bổ nhiệm, phụ trách xét xử.

AP nhấn mạnh vụ kiện này không chỉ đơn thuần là một tranh chấp truyền thông, không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của riêng họ mà còn là một cuộc đấu tranh bảo vệ quyền tự do ngôn luận, ngăn chặn chính quyền Trump lạm quyền và đe dọa các hãng tin khác, CNN đưa tin.

Khi được hỏi về vụ kiện, Thư ký báo chí Nhà Trắng thẳng thừng đáp: "Hẹn gặp nhau ở tòa".

Theo AP, chính quyền Trump đã có hành động vi hiến, cố tình kiểm soát cách báo chí đưa tin. Một ví dụ điển hình là việc yêu cầu truyền thông sử dụng cụm từ "Vịnh Mỹ" (Gulf of America) thay vì "Vịnh Mexico" (Gulf of Mexico) theo sắc lệnh của Tổng thống Trump.

"Giới báo chí và toàn bộ người dân Mỹ có quyền tự do sử dụng ngôn từ của mình mà không bị chính phủ can thiệp hay trả đũa", AP khẳng định trong đơn kiện.

Các bị đơn bao gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng Susan Wiles, Phó chánh văn phòng Taylor Budowich và Thư ký báo chí Karoline Leavitt.

AP cho rằng đây là một cuộc tấn công trực diện vào tính độc lập của báo chí và quyền thu thập, đưa tin. Họ kêu gọi tòa án có hành động ngay lập tức để bảo vệ Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, đồng thời cấm chính phủ can thiệp vào các quyền này.

Về phía chính quyền Trump, Thư ký báo chí Karoline Leavitt tiết lộ bà biết tin về vụ kiện khi đang trên đường đến Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC).

"Tôi muốn gọi cho cố vấn Nhà Trắng trước khi phát biểu để biết rõ mình có thể nói gì", bà chia sẻ. "Nhưng hãy tin rằng chúng tôi đang làm điều đúng đắn. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự thật và tính chính xác trong mọi hoạt động tại Nhà Trắng".

Trước đó, Nhà Trắng đã không chỉ cấm AP tham dự các sự kiện báo chí tại đây và Mar-a-Lago mà còn từ chối cho phóng viên của hãng bay trên chuyên cơ Không lực Một như thông lệ.

"Hãng tin AP cứ khăng khăng không chịu gọi đúng theo quy định của chính phủ. Khi nào họ đồng ý gọi đó là “Vịnh Mỹ”, chúng tôi sẽ để họ quay lại", ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo tuần trước - một sự kiện mà AP không được phép tham dự.

"Chúng tôi hiểu sự bức xúc của Tổng thống Trump vì truyền thông đôi khi không công bằng với ông ấy. Nhưng Newsmax vẫn ủng hộ quyền của AP, với tư cách là một tổ chức tư nhân, trong việc sử dụng ngôn ngữ mà họ cho là phù hợp", Newsmax tuyên bố. "Chúng tôi lo ngại rằng, nếu chính quyền này làm như vậy với AP, thì một chính quyền tương lai có thể làm điều tương tự với chúng tôi".

Thực tế, dù phóng viên AP vẫn được phép vào khuôn viên Nhà Trắng, họ đã bị loại khỏi "nhóm phóng viên luân phiên" - những người có nhiệm vụ theo dõi các sự kiện diễn ra trong không gian hẹp và cung cấp thông tin cho toàn bộ cộng đồng báo chí.

Suốt nhiều thập kỷ, AP đã là một phần quan trọng của nhóm phóng viên này. Hãng thông tấn nhấn mạnh rằng khi họ bị cấm cửa, hàng nghìn tờ báo, đài truyền hình trên toàn thế giới cũng bị mất đi một nguồn tin quan trọng.

"Nếu AP bị chặn, hàng tỷ người trên thế giới cũng mất quyền tiếp cận thông tin", các luật sư của AP khẳng định trong đơn kiện.

Đơn kiện cũng tiết lộ rằng AP đã nhiều lần cố gắng thuyết phục chính quyền thay đổi chính sách nhưng không thành công. Thậm chí, Julie Pace - Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng biên tập của AP - đã trực tiếp bay đến Florida để gặp Susan Wiles nhằm giải quyết vấn đề.