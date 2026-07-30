Hàng rong tái xuất hiện quanh Công viên số 1 Lý Thái Tổ ở TP.HCM

Tình trạng hàng rong tái xuất hiện trên các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ và khu vực quanh Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thế Khang, Phó chủ tịch UBND phường Vườn Lài, cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 30/7.

Ông Nguyễn Thế Khang, Phó chủ tịch UBND phường Vườn Lài phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phan Anh.

Theo ông Khang, sau thời gian đầu công viên hoạt động, tình hình trật tự đô thị cơ bản được duy trì ổn định. Tuy nhiên, gần đây, quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng và phản ánh của người dân, báo chí, địa phương ghi nhận nhiều trường hợp bán hàng rong trở lại, chủ yếu sau giờ hành chính.

Các trường hợp này phần lớn là người bán hàng lưu động từ địa bàn khác đến, sử dụng xe đẩy hoặc xe máy để kinh doanh, thường xuyên di chuyển, không hoạt động cố định nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM - đang trở thành điểm đến mới, thu hút người dân và du khách với không gian xanh, nhạc nước và biểu tượng “Giọt nước”.

Trước thực trạng trên, UBND phường đã chỉ đạo bố trí lực lượng an ninh cơ sở chốt trực tại khu vực Công viên số 1 Lý Thái Tổ trong các khung giờ cao điểm, nhất là sau giờ hành chính.

Địa phương cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, vận động các trường hợp bán hàng rong không kinh doanh tại khu vực công viên và các tuyến đường lân cận, đồng thời kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND phường, thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra; rà soát, bố trí lực lượng phù hợp tại các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động và quản lý địa bàn theo hướng thường xuyên, liên tục, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, giáo dục với xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, xây dựng Công viên số 1 Lý Thái Tổ trở thành không gian công cộng văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân.