Hàng nghìn công nhân Amazon đình công

Cuộc đình công lớn nhất của Amazon diễn ra trong lúc cao điểm mùa mua sắm lễ hội cuối năm, nhằm phản đối sự đối xử không công bằng của "gã khổng lồ" bán lẻ đối với nhân viên.

Nhân viên Amazon đình công tại một kho hàng của tập đoàn ở Los Angeles, California (Mỹ) ngày 19/12. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, sáng 19/12 (giờ Mỹ), các cuộc đình công của công nhân Amazon đã được tổ chức bởi công đoàn Teamsters diễn ra tại 7 cơ sở trên khắp nước Mỹ, trong đó có cả những thành phố lớn như New York, Atlanta, California và San Francisco.

Đây được coi là cuộc đình công lớn nhất từ trước đến nay đối với Amazon. Tuy nhiên, số người đình công chỉ là một phần rất nhỏ trong số hơn 800.000 nhân viên của Amazon tại hơn 600 trung tâm hoàn thiện đơn hàng, trạm giao hàng và cơ sở giao hàng ở thị trường Mỹ. Vì vậy, với mạng lưới vận chuyển rộng lớn, tác động của cuộc đình công đến hoạt động của sàn thương mại điện tử này được cho là không đáng kể.

Là nhà tuyển dụng tư nhân lớn thứ 2 thế giới sau Walmart, Amazon từ lâu đã trở thành mục tiêu của các công đoàn, với cáo buộc rằng sự tập trung vào tốc độ và hiệu quả của công ty có thể dẫn đến chấn thương cho người lao động.

Tuy nhiên, Amazon khẳng định công ty trả lương dẫn đầu ngành và sử dụng công nghệ tự động hóa để giảm căng thẳng lặp đi lặp lại cho nhân viên.

Những người đình công cho biết họ muốn Amazon thương lượng và thừa nhận áp lực mà công nhân phải chịu để đáp ứng các yêu cầu công việc, điều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Jordan Soreff, 63 tuổi, một tài xế giao hàng của Amazon tại New York, chia sẻ: “Amazon giả vờ như không có hệ thống chỉ tiêu, nhưng thực tế, đó là một hệ thống nghiêm ngặt buộc chúng tôi phải làm việc vượt quá giới hạn thể chất. Ngày nào tôi cũng phải giao khoảng 300 gói hàng, và nếu làm được nhiều hơn, họ sẽ lại mong muốn nhiều hơn nữa”.

Soreff cùng khoảng 100 người khác đã tập trung bên ngoài cơ sở Amazon tại Queens, trong đó có nhiều thành viên công đoàn không phải là nhân viên Amazon. Mặc dù vậy, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường với sự hỗ trợ của cảnh sát để đảm bảo không có sự cản trở từ người biểu tình.

Tại San Francisco, khoảng 15-20 nhân viên kho hàng Amazon cùng hàng chục người ủng hộ đã tham gia biểu tình.

Janeé Roberts, 30 tuổi, nhân viên tại cơ sở này, chia sẻ lý do đình công của cô: “Tôi nhìn thấy sự kiệt sức trên khuôn mặt đồng nghiệp mỗi ngày, nhưng chúng tôi, những nhân viên bán thời gian, thậm chí không được hưởng các quyền lợi cơ bản”.

Người phát ngôn của Amazon tuyên bố rằng Teamsters “đã cố tình gây hiểu lầm cho công chúng” và “đe dọa, ép buộc” nhân viên cũng như tài xế bên thứ ba tham gia đình công.

Với nhiều địa điểm hoạt động ở các khu vực đô thị trên toàn nước Mỹ, Amazon cho biết họ không kỳ vọng các cuộc đình công ảnh hưởng đến hoạt động nhất là khi công ty đang trong giai đoạn bận rộn nhất trong năm.

Dan Romanoff, nhà phân tích tại Morningstar, nhận định về ảnh hưởng của cuộc đình công: “Có thể có một số gián đoạn nhỏ lẻ, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn đến tổng thể”.

Amazon cũng nhấn mạnh rằng công ty vừa công bố khoản đầu tư 2,1 tỷ USD để tăng lương cơ bản lên khoảng 22 USD /giờ cho nhân viên kho vận và giao nhận tại Mỹ.

Amazon đến nay vẫn từ chối công nhận cơ sở đầu tiên bỏ phiếu thành lập công đoàn tại Staten Island vào năm 2022 và đã đệ đơn phản đối kết quả này lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia.

Việc sở hữu cả chuỗi siêu thị Whole Foods, Amazon dự kiến phải đối mặt với các hành động từ công đoàn trong những tháng tới. Tháng 11 vừa qua, nhân viên tại một siêu thị Whole Foods ở Philadelphia đã nộp đơn để tổ chức cuộc bầu cử công đoàn đầu tiên kể từ khi Amazon mua lại Whole Foods năm 2017.

Ngoài ra, sự kiện đình công của Teamsters tại Mỹ cũng nhận được sự ủng hộ từ công đoàn United Services Union ở Đức, với các cuộc đình công tại nhiều kho hàng Amazon trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 19/12.

Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh các công đoàn tại nhiều lĩnh vực như sản xuất ôtô, hàng không và đường sắt đã giành được những nhượng bộ đáng kể từ doanh nghiệp. Các công đoàn trong ngành dịch vụ, bao gồm cả Starbucks, cũng đang tăng cường hoạt động đình công nhằm đòi quyền lợi cho người lao động.