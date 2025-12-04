Hàng ngàn ngôi nhà ở Bình Thuận cũ ngập sâu, 1 phường di dời dân khẩn

Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (thuộc Hàm Thuận Bắc và TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) vừa ký Lệnh di dời dân do mưa lũ.

UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) vừa báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do xả lũ hồ sông Lòng Sông vào đêm 3/12 đến sáng ngày 4/12.

Qua khảo sát, đánh giá nhanh về tình hình thiệt hại do xả lũ hồ Sông Lòng Sông vào đêm 3/12 đến sáng 4/12, trên địa bàn xã Liên Hương có 13 ghe bị chìm; 25 ghe bị đứt neo trôi.

Hơn 100 ha đất nông nghiệp ở 2 bên bờ sông Lòng Sông bị ngập sâu hơn 1,5m thuộc 2 xã Phú Lạc và Phước Thể (cũ); một số vật nuôi bị trôi.

Lực lượng chức năng xã Liên Hương đưa người dân ở vùng ngập sâu về nơi an toàn. Ảnh: VOV.VN

Đến thời điểm hiện tại, nhà của hơn 1.000 hộ dân tại thôn 1 và thôn 2 Phước Thể, xã Liên Hương bị ngập sâu từ 1-1,5 m.

Tổng thiệt hại ước tính ban đầu tại Liên Hương là trên 30 tỷ đồng .

Về tình hình mưa lũ ảnh hưởng khiến Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc và TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) ký lệnh di dời dân khẩn cấp.

Theo đó, phường tổ chức di dời các hộ dân thuộc các khu vực có nguy cơ ngập sâu gồm: khu phố Kim Bình, khu phố Kim Ngọc, khu phố Ung Chiếm và Thắng Hòa, khu phố Phú Thịnh và khu phố Phú Xuân, Phú Mỹ đến nơi tập trung an toàn của địa phương và nhà người dân nằm ngoài khu vực nguy hiểm.

Đưa người dân khu Kim Bình, phường Hàm Thắng về nơi an toàn. Ảnh: VOV/VN

Trong khi đó, sáng 4/12, tại vị trí km25 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũ) xảy ra tình trạng ngập nước sâu trên mặt đường.

Vùng ngập trên cao tốc kéo dài khoảng 50 m, nước ngập cả 2 chiều lưu thông qua vị trí này, có vị trí nước ngập hơn nửa bánh xe.

Đường bị ngập nước không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa và tạm đóng đoạn đường xảy ra ngập.

Hiện trường vụ ngập trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sáng 4/12. Ảnh: VOV

Các phương tiện được điều tiết ra khỏi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao Quốc lộ 55 và nút giao Phan Thiết.

Được biết, vị trí km25 từng xảy ra ngập vào tháng 7/2023. Sau khi xảy ra sự cố, Ban Điều hành dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã triển khai khắc phục các hạng mục. Tuy nhiên, từ đêm qua trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, đến sáng 4/12 thì xảy ra ngập tại vị trí trên. Khu vực dân cư gần đó và ven Quốc lộ 55 cũng bị ngập nước.

