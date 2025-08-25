Hàng loạt hồ thủy điện xả lũ phòng chống bão Kajiki

Hàng loạt hồ thủy điện khu vực miền Trung đã phải xả lũ phòng chống cơn bão số 5 (Kajiki)để giảm lũ cho vùng hạ du.

Cụ thể, tại hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), tính đến 6h sáng 25/8, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 345 m3/s, mực nước dâng là 191.12 m/200m. Nhà máy đã mở 6 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 805 m³/s, trong đó 460 m3/s qua đập tràn và 345 m3/s qua nhà máy.

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ cho biết, đơn vị đang thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa.

“Nhà máy vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xuống hạ du từ hôm 23/8 theo lệnh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du”, ông Hùng nói.

Thủy điện Bản Vẽ là thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ, có công suất thiết kế 320 MW. Đập của thủy điện tạo ra hồ Bản Vẽ, diện tích lưu vực 8.700 km2, thuộc địa bàn bốn xã: Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ, tỉnh Nghệ An).

Thủy điện Bản Vẽ mở 6 cửa xả lũ.

Hồ thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa) mở 3 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 775 m³/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 273 m3/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt 502 m3/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 160/150 m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 149.78 m3/s.

Hồ thủy điện Quảng Trị (Quảng Trị) mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 49 m³/s, lượng nước xả qua đập tràn là 30 m3/s.

Hồ thủy điện Lai Châu mở 1 cửa xả mặt, lượng nước xả là 2.068 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 536 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy 1.532 m3/s. Hiện lưu lượng nước về hồ đạt 2.170 m3/s, mực nước của nhà máy thuỷ điện Lai Châu là 295/265 m (mực nước chết).

Ngoài ra, các hồ thủy điện khác như: hồ thuỷ điện Pleikrông, hồ thuỷ điện Sông Bung 2 (Quảng Nam), hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk), hồ thuỷ điện Sê San 3A, thuỷ điện An Khê (Bình Định) cũng mở 1 cửa xả lũ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm 25/8, vị trí tâm bão Kajiki khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 200km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.