Hàng công MU vỡ mộng

Khi Ruben Amorim tiếp quản chiếc ghế huấn luyện tại Manchester United vào tháng 11, hy vọng về một cuộc "cải cách" mạnh mẽ được thổi bùng lên. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, những gì diễn ra trên sân cỏ lại khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” thêm phần thất vọng.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà đội bóng này đang phải đối mặt chính là hàng công yếu kém, và cái tên đang bị chỉ trích nhiều nhất chính là tiền đạo Rasmus Hojlund.

Kể từ khi Amorim thay thế Erik ten Hag, Manchester United vẫn chưa thể lấy lại được phong độ ổn định. Bất chấp có trong tay những ngôi sao tấn công tài năng, đội bóng vẫn loay hoay với việc ghi bàn.

Thất bại 0-1 trước Wolves ở vòng 33 Premier League hôm 20/4 là thất bại thứ 8 trên sân nhà trong mùa giải này, một kỷ lục tồi tệ mà CLB không muốn ghi tên vào. Điều này còn đáng lo hơn khi Manchester United chỉ ghi được chỉ 38 bàn sau 33 trận đấu tại Premier League mùa này, thấp hơn nhiều so với những đội bóng ở nhóm giữa bảng.

Mùa giải 2024/25 trở thành một cơn ác mộng dài đối với Manchester United, và không thể phủ nhận rằng nguyên nhân lớn nhất nằm ở khả năng ghi bàn. Các chân sút của đội bóng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó nổi bật là Rasmus Hojlund, bản hợp đồng đắt giá trị giá 72 triệu bảng được kỳ vọng sẽ là "sát thủ" trên hàng công.

Hojlund là cái tên mà Manchester United kỳ vọng rất nhiều khi chiêu mộ anh từ Atalanta. Với chiều cao ấn tượng và khả năng di chuyển tốt, Hojlund được kỳ vọng sẽ là người thay thế hoàn hảo cho những ngôi sao cũ. Tuy nhiên, cho đến nay, tiền đạo người Đan Mạch không thể đáp ứng được những kỳ vọng đó.

Dù đã có những màn trình diễn đáng chú ý đầu mùa, đặc biệt là trong chuỗi 5 bàn thắng trong 4 trận dưới triều đại Amorim, Hojlund lại không thể duy trì được sự ổn định cần thiết. Một trong những điểm yếu rõ rệt của anh chính là sự thiếu tự tin trong những tình huống quyết định.

Trận đấu với Wolves là ví dụ điển hình khi Hojlund không thể tận dụng cơ hội từ một pha chuyền bóng hoàn hảo của Alejandro Garnacho, dù chỉ cách khung thành chưa đầy một mét. Cựu tiền đạo của đội tuyển Anh, Alan Shearer, trong chương trình Match of the Day 2 không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của Hojlund.

"Tôi nhìn thấy một cầu thủ đang bị tổn thương. Hojlund chưa sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm dẫn dắt hàng công tại Manchester United. Anh ấy thiếu sự tự tin và không thể hiện được sự quyết đoán cần thiết", Shearer nói.

Những nhận xét này không phải là không có lý khi nhìn vào sự thiếu sắc bén của Hojlund trong việc ghi bàn. Những cơ hội anh bỏ lỡ trong những trận đấu quan trọng khiến sự kỳ vọng dành cho bản thân càng thêm thất vọng.

Dù Hojlund đang chịu áp lực rất lớn, Amorim vẫn khẳng định rằng vấn đề không chỉ riêng của tiền đạo này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Chúng tôi không thể đổ lỗi cho một cầu thủ duy nhất. Đây là vấn đề của cả đội, không chỉ Hojlund. Chúng tôi cần cải thiện khả năng ghi bàn của tất cả các cầu thủ, không chỉ là một người".

Sự thật là Manchester United không thiếu cơ hội trong các trận đấu, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rõ ràng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng. Không tính 3 CLB cuối bảng, chỉ có Everton và West Ham là những đội bóng ghi ít bàn hơn MU, và con số này là điều không thể chấp nhận được đối với một câu lạc bộ lớn như Manchester United. Không chỉ Hojlund, mà cả những ngôi sao như Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Alejandro Garnacho cũng không thể hiện được bản lĩnh trong những tình huống quyết định.

Với Premier League gần như không còn hy vọng, Manchester United chỉ còn lại một con đường để cứu vãn mùa giải: Europa League. Đây là cơ hội cuối cùng để đội bóng này giành được một danh hiệu lớn và trút bớt áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Amorim.

Đối thủ của họ tại bán kết sẽ là Athletic Bilbao, một đội bóng giàu truyền thống và không hề dễ bị đánh bại. Một chiến thắng ở đấu trường này sẽ giúp MU có được chút niềm vui, đồng thời cứu vãn được một mùa giải thất bại.

Tuy nhiên, việc tiến xa tại Europa League đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong lối chơi của đội bóng. Amorim cần tìm ra cách để giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin và cải thiện khả năng ghi bàn. Bên cạnh đó, việc không thể duy trì được sự ổn định trong suốt mùa giải này sẽ là một bài toán khó cho ông trong việc xây dựng lại đội hình mạnh mẽ và đồng đều.

Mặc dù mùa giải này gần như khép lại với những thất bại liên tiếp, điều quan trọng là Manchester United phải tìm cách vực dậy tinh thần của đội bóng. Họ không thể tiếp tục thất bại trên sân nhà, và cũng không thể tiếp tục thi đấu mà không ghi được bàn thắng. Tương lai của “Quỷ đỏ” phụ thuộc rất nhiều vào việc tìm ra lối thoát cho khủng hoảng này.

Amorim không có nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Những trận đấu ở Europa League sẽ là cơ hội cuối cùng để MU tìm lại được niềm tin và khẳng định lại vị thế của mình tại châu Âu. Nếu không, mùa giải này sẽ là thất bại toàn diện đối với một đội bóng vốn dĩ luôn đặt mục tiêu cao.

