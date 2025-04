Hojlund phải ra đi

Trận thua 0-1 trước Wolves tại vòng 33 Premier League tối 20/4 không khác gì hồi chuông cảnh tỉnh về thực tế phũ phàng: Hojlund chưa bao giờ là một trung phong đủ tầm để khoác áo Quỷ đỏ.

Từ đầu mùa giải 2024/25, tiền đạo người Đan Mạch mới ghi được 3 bàn tại Premier League, và tổng cộng 8 bàn trên mọi đấu trường sau 44 trận. Với một bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng, đây là những con số không thể chấp nhận. Một trung phong được kỳ vọng dẫn dắt hàng công, giờ đây lại trở thành gánh nặng trong lối chơi của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

HLV Ruben Amorim, người kế nhiệm Erik ten Hag, tiếp tục đặt niềm tin vào Hojlund với hy vọng anh sẽ tìm lại bản năng sát thủ từng có ở Atalanta. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn đang cạn dần.

Trận gặp Wolves là một trong những lần hiếm hoi người ta thấy Amorim không giấu nổi vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Và tất cả đều xuất phát từ những quyết định xử lý bóng khó hiểu của Hojlund.

Một trong những tình huống điển hình diễn ra ở phút 53. Hojlund có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, vượt qua trung vệ Emmanuel Elysee Badobre và hướng thẳng vào khung thành Wolves. Trong vòng cấm, Kobbie Mainoo và Patrick Dorgu đã di chuyển hợp lý, mở ra hai phương án chuyền bóng rõ ràng.

Thế nhưng, thay vì tận dụng cơ hội để phối hợp, Hojlund lại cố gắng đưa bóng về chân trái và dứt điểm. Hậu vệ Toti Gomes nhanh chóng đọc tình huống, ập vào tắc bóng chính xác và chấm dứt pha phản công đầy hứa hẹn.

Ở một cơ hội khác, Alejandro Garnacho có pha căng ngang thuận lợi vào trong vòng cấm. Hojlund chọn điểm rơi sai lệch, di chuyển thiếu nhịp khiến anh trượt mất thời cơ ghi bàn. Chỉ cần một cú chạm nhẹ là đủ để làm tung lưới Wolves, nhưng Hojlund lại cho thấy sự lúng túng trong khâu dứt điểm.

Nếu một lần phung phí cơ hội có thể xem là thiếu may mắn, thì việc lặp lại sai lầm từ trận này sang trận khác cho thấy vấn đề nằm ở chính bản thân cầu thủ. Hojlund thiếu cảm giác không gian, di chuyển vụng về và xử lý bóng thiếu nhạy bén – những điều mà một tiền đạo hàng đầu bắt buộc phải sở hữu.

Cuối năm 2024, không ít chuyên gia đã tìm cách bênh vực Hojlund, cho rằng anh là nạn nhân của lối chơi thiếu đột biến từ Manchester United. Các cầu thủ chạy cánh ít khi đưa bóng sớm vào vòng cấm, khiến Hojlund trở nên đói bóng và mất cảm hứng thi đấu.

Tuy vậy, khi cơ hội đến mà vẫn không thể tận dụng, thì mọi lý do đều trở nên vô nghĩa. Trận đấu với Wolves vạch trần giới hạn của Hojlund - một tiền đạo chưa đủ tầm để chinh chiến ở sân chơi khắc nghiệt như Premier League.

Trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ vào mùa hè 2025, rất khó để Hojlund có thể giữ được vị trí. Với hiệu suất hiện tại, anh khó có thể cạnh tranh sòng phẳng với những mục tiêu mà đội bóng đang theo đuổi như Viktor Gyökeres hay Victor Osimhen - hai chân sút đang thi đấu bùng nổ và có giá trị chuyển nhượng cao trên thị trường châu Âu.

Nếu một trong hai bản hợp đồng này cập bến Old Trafford, Hojlund nhiều khả năng sẽ bị đẩy xuống ghế dự bị. Và nếu Manchester United tìm được đối tác phù hợp, việc chia tay Hojlund là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, với mức giá chuyển nhượng quá cao và màn trình diễn nhạt nhòa suốt mùa giải, không dễ để đội bóng nào chấp nhận "giải cứu" chân sút người Đan Mạch.

Atalanta, đội bóng cũ của Hojlund, có thể là lựa chọn tiềm năng - nơi anh từng để lại dấu ấn tích cực. Song việc quay lại Serie A vào lúc này không đơn giản, nhất là khi Hojlund đánh mất sự tự tin và phong độ vốn có.

Nếu tiếp tục ở lại nước Anh, các đội bóng tầm trung như West Ham, Crystal Palace hay Brentford có thể phù hợp với năng lực hiện tại của Hojlund. Bởi lẽ, vị thế của Manchester United không cho phép họ tiếp tục đặt cược vào một tiền đạo còn thiếu quá nhiều tố chất đỉnh cao.

Thời gian dành cho Hojlund trôi đi nhanh chóng. Mỗi trận đấu là một cơ hội để anh chứng minh giá trị, nhưng đồng thời trở thành thử thách với cầu thủ. Trong bức tranh tái thiết mà Amorim vẽ nên cho “Quỷ đỏ”, Hojlund dường như không còn là một nét vẽ phù hợp.

Manchester United cần một "số 9" đích thực - người có thể tạo ra sự khác biệt và mang về chiến thắng. Và Hojlund, sau một mùa giải quá nhiều thất vọng, có lẽ đã đến lúc phải bước sang một chương mới trong sự nghiệp.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.