BTC công bố thêm nhiều cái tên sẽ tham gia Golden Disc Awards diễn ra trong tháng 1/2027 ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Ngày 26/11, ban tổ chức Golden Disc Awards công bố danh sách ca sĩ biểu diễn tại lễ trao giải diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Danh sách gồm CORTIS, ALLDAY PROJECT, Hearts2Hearts, A2O Lite, ZEROBASEONE, AND2BLE, Yeonjun (TXT), YENA, TWS, KiiiKiii, Alpha Drive One và RESCENE.

CORTIS lần đầu tới Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Big Hit Music.

Trong đó, CORTIS - đàn em của BTS - nhận được sự quan tâm lớn nhất. Nhóm nổi tiếng với nhiều ca khúc như Redred, FaSHioN và gần đây là MoneyMoneyMoney. Nhóm đã giành được nhiều giải thưởng tại Lễ trao giải Asia Artist Awards lần thứ 10, MAMA Awards 2025 và Giải thưởng Golden Disc Awards lần thứ 40. Tại lễ trao giải MAMA vừa diễn ra, họ giành được một trong những giải thưởng danh giá nhất là Daesang Bài hát của năm. CORTIS nổi bật với âm nhạc hip hop trẻ trung, độc đáo.

A2O Lite cũng thu hút sự chú ý. Ra mắt chưa lâu nhưng 9 cô gái đã gây sốt thị trường âm nhạc Hàn Quốc với ca khúc Neon. Sau khoảng 29 giờ phát hành, Neon vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon Top 100, theo The Korea Times. Ca khúc duy trì thứ hạng này trong nhiều ngày liên tiếp, đồng thời lọt Top 10 trên 2 bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard tại Mỹ và dẫn đầu Oricon Weekly Streaming Rising Ranking ở Nhật Bản. Những thành tích trên cho thấy sức hút của nhóm nhạc tại thị trường Hàn Quốc cũng như quốc tế.

A2O Lite gây sốt ngay khi ra mắt. Ảnh: A2O Entertainment.

Trong khi đó, RESCENE cũng gây chú ý khi ca khúc With vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Melon. Ra mắt dưới trướng một công ty giải trí nhỏ, nhóm trải qua gần 2 năm hoạt động khá chật vật trước khi bất ngờ tạo được bước ngoặt nhờ hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Sự chú ý dành cho RESCENE bắt đầu tăng mạnh từ một câu nói tưởng chừng rất bình thường. Trong video đăng tải ngày 20/3 trên kênh YouTube của Woni, thành viên người Nhật Minami giới thiệu về văn hóa gyaru rồi bất ngờ hô lớn: “Geoje yaho!”. Cách phát âm cùng biểu cảm của nữ thần tượng nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng video ngắn và cộng đồng mạng.

Hiệu ứng lan truyền giúp lượng người xem trên kênh YouTube của Woni tăng mạnh, đồng thời kéo theo sự quan tâm dành cho RESCENE và âm nhạc của nhóm. Đáng chú ý, ca khúc Love Attack bất ngờ trở lại bảng xếp hạng Melon gần 2 năm sau khi phát hành

Golden Disc Awards lần thứ 41 diễn ra trong 2 ngày 9-10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút khoảng 70.000 lượt khán giả trong 2 đêm, trong đó có khoảng 35.000 người đến từ nước ngoài.

Yeonjun for nằm trong danh sách nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn lễ trao giải. Ảnh: BigHit Music.

Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện đồng thời mở màn cho chuỗi chương trình thuộc khuôn khổ Vietnam - Experience More giai đoạn 2027-2031.

Trước đó, BTC xác nhận Ji Chang Wook, Go Youn Jung, Hwang In Youp, Kim Moo Yul, Moon Ga Young, Sung Si Kyung và Ryu Seung Ryong sẽ tham gia sự kiện ở Việt Nam.