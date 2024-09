Han So Hee đau khổ khi mẹ bị bắt

Công ty quản lý của Han So Hee khẳng định việc mẹ cô là bà Shin bị bắt hoàn toàn không liên quan đến nữ diễn viên.

Theo tin tức của Osen vào trưa 3/9, nữ diễn viên Han So Hee lên tiếng về việc mẹ cô bị bắt.

Thông qua công ty quản lý 9ato Entertainment, Han So Hee cho biết: “Chúng tôi ở đây để thông báo với các bạn về lập trường của chúng tôi liên quan đến sự việc của mẹ Han So Hee. Các tin tức được công bố hôm qua (2/9) là vấn đề cá nhân do mẹ cô ấy thực hiện và Han So Hee không thể diễn tả được sự đau khổ sau khi nghe tin này. Chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa sự việc này không liên quan gì đến nữ diễn viên và là hành động tùy tiện của mẹ cô ấy. Chúng tôi xin lỗi vì đã đưa tin không mấy dễ chịu về cuộc sống cá nhân của cô ấy mà không liên quan đến công việc”.

Diễn viên Han So Hee. Ảnh: iMBC.

Ngày 2/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin mẹ của Han So Hee đã bị bắt vì tội mở sòng bạc bất hợp pháp. Theo báo cáo, mẹ của nữ diễn viên đã điều hành 12 sòng bạc ở Ulsan, Wonju… từ 2021 đến cuối tháng trước với chức danh chủ tịch Baji. Hiện tại, mẹ của Han So Hee có nhiều tiền án khác, bao gồm lừa đảo, phạt tiền vì đánh bạc bất hợp pháp. Đánh bạc là hành vi bị cấm ở Hàn Quốc.

Han So Hee đã sống với bà ngoại từ khi cô 5 tuổi. Bố mẹ cô ly hôn từ khi nữ diễn viên còn nhỏ. Han So Hee hiếm khi liên lạc với mẹ, đặc biệt sau khi cô tốt nghiệp trung học. Trước đó, Han So Hee đã nhiều lần nhấn mạnh việc cắt đứt quan hệ với mẹ.

Năm 2022, mẹ của nữ diễn viên bị kiện vì lừa đảo số tiền 85 triệu won ( 70.489 USD ). Bà vay số tiền trên từ người quen trong khoảng thời gian tháng 2/2018 đến tháng 9/2019 nhưng cuối cùng không trả.

Khi đó, công ty quản lý của Han So Hee là 9ato Entertainment thông báo nữ diễn viên không có kế hoạch trả nợ thay mẹ cô. Theo công ty quản lý, mẹ của Han So Hee đã sử dụng tài khoản ngân hàng do nữ diễn viên đứng tên trong quá trình vay tiền. Tài khoản nói trên được tạo khi Han So Hee ở tuổi vị thành niên và không được sự cho phép của cô. Bà Shin đã sử dụng tài khoản này để vay tiền mà Han So Hee không hề hay biết.

Tháng 7/2020, Han So Hee chia sẻ: "Tôi biết về việc mẹ tôi mắc nợ sau khi tôi 20 tuổi và đã trả nợ cho mẹ trước khi ra mắt. Tôi sai lầm khi nghĩ tôi có thể giải quyết vấn đề bằng cách trả nợ cho bà ấy. Thế nhưng, việc đó chỉ khiến ngày càng có nhiều nạn nhân hơn".