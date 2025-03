Hàn Quốc tuyên bố Pocheon là vùng thảm họa sau vụ ném bom nhầm

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/3, quyền Tổng thống Hàn Quốc kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đã có chỉ đạo quyết liệt đối với việc đảm bảo an toàn cho người dân nước này tại khu vực mới bị thả nhầm bom.

Một tòa nhà bị hư hại do máy bay chiến đấu ném bom nhầm ở Pocheon, cách Seoul khoảng 40 km về phía Bắc, vào ngày 6/3/2025. Ảnh: Yonhap.

Theo đó, ông Choi đã yêu cầu cho các cơ quan chức năng Hàn Quốc "nhanh chóng tuyên bố khu vực Pocheon, nơi chịu thiệt hại nặng nề do vụ đánh bom nhầm của không quân, là khu vực thảm họa đặc biệt để đảm bảo phục hồi nhanh chóng và hỗ trợ cho người dân".

Trước đó vào ngày 7/3, các quan chức quân đội và địa phương đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để kiểm tra, đánh giá thiệt hại về con người, tài sản và cũng như điều kiện an toàn sau vụ thả nhầm bom vào một ngôi làng của người dân thay vì mục tiêu diễn tập quân sự.

Chính quyền thành phố Pocheon và lực lượng quân đội đã huy động khoảng 100 nhân lực để phục vụ quá trình kiểm tra, đánh giá thiệt hại về người và tài sản trong khu vực.

Cuộc kiểm tra về mức độ an toàn cho người dân sẽ do các quan chức từ chính quyền tỉnh Gyeonggi và Bộ Quốc phòng đồng chỉ đạo. Đoàn kiểm tra sẽ rà soát các hệ thống điện, thiết bị gas và các tòa nhà để xác định, đánh giá mức độ an toàn để đưa ra khuyến nghị cho người dân sinh sống tại khu vực này.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ ném bom nhầm đã khiến 15 người dân và 14 quân nhân đã bị thương do vụ đánh bom, trong đó có 2 người dân bị thương nặng. Một số quân nhân bị thương sau khi 3 quả bom rơi vào một căn cứ quân sự gần ngôi làng.

Hãng tin Yonhap cho biết, trong số 6 người nước ngoài bị thương trong vụ việc trên có 4 người Thái Lan, 1 người Nepal và 1 người Myanmar, đồng thời lưu ý rằng tất cả họ đều bị thương nhẹ. Theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc, hiện có 7 người dân trong đó có 1 người Thái Lan và 1 người Myanmar, cũng như 2 quân nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho đã lên tiếng xin lỗi về sự cố trên, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục tài sản bị hư hại và tiến hành bồi thường thiệt hại. "Thông qua cuộc điều tra kỹ lưỡng, (chúng tôi) sẽ xác định rõ ràng nguyên nhân của vụ tai nạn và sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những vụ tai nạn như vậy", ông Kim cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thành lập một ủy ban đặc biệt để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi tại ngôi làng Nogok-ri đã bị ném bom nhầm.

Vào sáng ngày 6/3, máy bay chiến đấu KF-16 của lực lượng không quân Hàn Quóc đã bất ngờ thả 8 quả bom MK-82 bên ngoài một bãi tập ở Pocheon, cách Seoul khoảng 40 km về phía Bắc, gây ra nhiều thiệt hại về người và tải sản.

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trích dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phi công điều khiển máy bay chiến đấu đã nhập sai tọa độ mục tiêu tấn công trước khi cất cánh. Một cuộc điều tra đang được cơ quan chức năng của nước này tiến hành để tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ việc này.

Sau vụ việc ném bom “nhầm” nêu trên, chỉ huy lực lượng không quân Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các hạn chế bay đối với tất cả máy bay chiến đấu của mình, ngoại trừ những máy bay thực hiện hoạt động trinh sát và những máy bay khác đang trong chế độ chờ khẩn cấp. Theo đó, lệnh hạn chế bay có thể sẽ được duy trì cho đến khi cuộc điều tra nội bộ xác định được nguyên nhân vụ đánh bom ngẫu nhiên và nhấn mạnh rằng kết quả dự kiến ​​sẽ không tốn kém quá nhiều thời gian.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng tham mưu trưởng Không quân Lee Young-su tuyên bố vào ngày 6/3 rằng sẽ đưa ra các biện pháp phòng ngừa và yêu cầu tất cả phi công phải tham gia đào tạo an toàn.

Quân đội Hàn Quốc cũng đã tạm dừng mọi hoạt động huấn luyện bắn đạn thật cho đến khi tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vào ngày 7/3 cũng cho biết đã đồng ý tạm dừng mọi cuộc huấn luyện bắn đạn thật sau vụ việc máy bay chiến đấu của Hàn Quốc ném bom nhầm. "Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tạm dừng mọi hoạt động huấn luyện bắn đạn thật cho đến khi có thông báo mới", người phát ngôn của USFK, Đại tá Ryan Donald cho biết trong một tuyên bố.