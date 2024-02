Hàn Quốc trả tiền để người già từ bỏ bằng lái ôtô

Chính quyền nhiều địa phương Hàn Quốc đang tặng phiếu mua hàng cho những người trên 65 tuổi chấp nhận từ bỏ bằng lái ôtô.

Người cao tuổi ở Hàn Quốc được tặng tiền khi chấp nhận từ bỏ bằng lái ôtô. Ảnh: Tim Samuel/Pexels.

Theo The Korea Herald, chính quyền nhiều khu vực tại Hàn Quốc đang mở rộng gói phúc lợi dành cho những người cao tuổi sẵn lòng từ bỏ bằng lái ôtô của mình. Động thái này diễn ra giữa lúc số vụ tai nạn ôtô liên quan đến các tài xế cao tuổi đang có dấu hiệu gia tăng tại xứ sở kim chi.

Chính quyền quận Gijang cho biết từ đầu tháng 2, họ đã thực hiện chính sách tặng phiếu mua sắm trị giá 100.000 won (tương đương khoảng 75 USD ) để sử dụng tại các chợ truyền thống dành cho bất kỳ người trên 65 tuổi nào chấp nhận từ bỏ bằng lái ôtô. Quận phía bắc Busan này cũng là địa phương đầu tiên tại Hàn Quốc đưa ra những quyền lợi dành cho những tài xế lớn tuổi bị tước giấy phép lái xe.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Miryang ở tỉnh Gyeongsangnam từng phát phiếu quà tặng trị giá 100.000 won cho những tài xế trên 70 tuổi chấp nhận từ bỏ giấy phép lái xe, nhưng vừa điều chỉnh giá trị phiếu quà tặng lên thành 200.000 won trong năm nay.

Thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi cùng với quận Heonseong của tỉnh Gangwon cũng vừa tăng cường chính sách ưu đãi, hiện tặng phiếu quà trị giá 300.000 won (khoảng 225 USD ) cho nhóm đối tượng này thay vì chỉ 100.000 won như thời điểm trước.

Số vụ tai nạn liên quan đến tài xế trên 65 tuổi tăng cao khiến chính quyền Hàn Quốc phải vào cuộc. Ảnh minh họa: Yonhap.

The Korea Herald dẫn số liệu từ Cục Giao thông đường bộ Hàn Quốc cho biết hồi tháng 10, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người cao tuổi lái xe tại quốc gia Đông Á đã tăng từ 31.072 vụ trong năm 2020 lên thành 34.652 vụ vào năm 2022.

Tình trạng này trái ngược với diễn biến về tổng số vụ tai nạn giao thông tại Hàn Quốc, khi từ 209.654 vụ ghi nhận hồi năm 2020 đã giảm xuống còn 196.836 vụ trong năm 2022.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cấp giấy phép lái xe có điều kiện dành cho nhóm tài xế từ 65 tuổi trở lên, bao gồm hạn chế lái xe trên đường cao tốc và lái xe vào ban đêm, đồng thời bắt buộc nhóm tài xế này phải cài đặt các tính năng an toàn trên ôtô và cấm người cao tuổi điều khiển phương tiện vượt quá một tốc độ nhất định.

Tờ The Korea Herald cho biết cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiến hành nghiên cứu liên quan đến chính sách này, đồng thời đặt mục tiêu bắt đầu áp dụng các hạn chế nói trên từ năm 2025.

Dù vậy, dữ liệu của cơ quan quản lý Hàn Quốc cho thấy trong tổng số 4,38 triệu người từ 65 tuổi trở lên đang sở hữu bằng lái ôtô, chỉ có 2,6% chấp nhận từ bỏ giấy phép lái xe của mình. Một cuộc khảo sát do Cục Giao thông đường bộ Hàn Quốc thực hiện cũng cho ra kết quả chỉ có 31,7% các tài xế trên 65 tuổi tại quốc gia này đang cân nhắc khả năng từ bỏ quyền sở hữu bằng lái ôtô.

Trong khi đó, cuộc khảo sát hồi tháng 2 của một công ty bảo hiểm ôtô trên 1.400 tài xế Hàn Quốc cho thấy chỉ khoảng 22,9% trong số đó sẵn sàng từ bỏ bằng lái khi bước sang tuổi 65.

Giấy phép lái xe tại Việt Nam có thời hạn tùy thuộc vào hạng bằng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Tại Việt Nam, bằng lái ôtô hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Trong trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam, giấy phép lái xe hạng này sẽ được cấp với thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.

Bằng lái xe các hạng hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp, còn các hạng bằng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới đây, Bộ Công an đã đề xuất một số thay đổi trong phân hạng giấy phép lái xe ôtô. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng bằng lái A4, đồng thời đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B.