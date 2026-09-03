Hàn Quốc tài trợ hoạt động quảng bá văn học

Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc tuyển chọn và tài trợ kinh phí cho các sự kiện, hoạt động quảng bá văn học Hàn Quốc ở trong và ngoài nước, chia làm 4 đợt trong năm.

Chương trình hướng đến các tổ chức, cá nhân muốn tổ chức sự kiện hoặc hoạt động quảng bá văn học Hàn Quốc. Đối tượng của chương trình có thể là các tác giả, dịch giả, lễ hội văn học ở nước ngoài, khoa Hàn Quốc học ở nước ngoài, các nhà xuất bản và công ty bản quyền tác phẩm văn học, cơ quan liên quan đến văn học Hàn Quốc, người nổi tiếng là chuyên gia trong lĩnh vực văn học...

Gói tài trợ dành cho các sự kiện mời tác giả văn học hoặc dịch giả, video và nội dung quảng bá tác phẩm (book trailer, book review, phỏng vấn tác giả v.v…), hoạt động xuất bản và quảng bá sách văn học Hàn Quốc ở nước ngoài cùng các sự kiện, hoạt động online, offline khác.

Một hoạt động do Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc tại TP.HCM. Ảnh: ĐH Văn Lang.

Khoản hỗ trợ tối đa cho mỗi hồ sơ đăng ký là 20 triệu won (khoảng 383 triệu đồng), có thể dùng để chi trả các khoản: phí vận hành (phí sử dụng chuyên gia, chi phí quảng bá - quảng cáo...), phí thuê địa điểm, phí đi lại - di chuyển cho người tham gia, phí lưu trú...

Các cá nhân tổ chức quan tâm đến chương trình tài trợ có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và gửi hồ sơ theo hướng dẫn tại website KLWAVE. Mỗi năm có 4 đợt xét duyệt hồ sơ, hết hạn vào ngày cuối cùng của mỗi quý và kết quả được công bố sau khoảng 40 ngày kể từ hạn chót.

Đợt xét duyệt gần nhất nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9 và công bố kết quả vào ngày 10/11.

Hồ sơ được đánh giá dựa trên các tiêu chí: năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực quảng bá, tính hợp lý của ngân sách và năng lực thực hiện.

Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc (The Literature Translation Institute of Korea - LTI) thành lập từ năm 1996, là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chuyên trách việc quảng bá văn học và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới thông qua hoạt động dịch thuật và xuất bản. Tại Việt Nam, Viện đã tài trợ cho nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn học, dịch thuật và xuất bản.