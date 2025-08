Hamilton sa sút tinh thần, rộ tin đồn chia tay sớm F1

Cuối tuần qua, tay đua 7 lần vô địch thế giới kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 12, và phát ngôn đầy bi quan "Tôi vô dụng, Ferrari nên tìm tay lái khác" đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng - thậm chí là khả năng giải nghệ sớm.

Bình luận viên kỳ cựu Martin Brundle của Sky Sports không giấu được lo ngại: “Tôi không thấy cậu ấy đủ sức thi đấu thêm hai mùa nữa nếu tiếp tục ở trạng thái này”. Brundle cũng cho biết Hamilton dường như rơi vào giai đoạn tâm lý bất ổn, với dấu hiệu rõ rệt là việc anh ngồi rất lâu trong xe sau cuộc đua và tỏ ra chán nản trong các cuộc phỏng vấn.

Tình huống càng đáng lo khi Hamilton từ chối tham dự buổi điều trần về pha va chạm suýt xảy ra với Max Verstappen, để đội ngũ kỹ thuật viên làm thay phần việc vốn thuộc trách nhiệm cá nhân. Trong khi đó, Verstappen đích thân xuất hiện và bảo vệ quan điểm thành công, qua đó tránh bị phạt.

Một số chuyên gia Anh thậm chí đặt vấn đề: Liệu Hamilton có quay lại sau kỳ nghỉ hè? Mặc dù khả năng anh chia tay F1 ngay trong mùa giải này vẫn bị đánh giá là thấp, sự thiếu động lực rõ ràng buộc người hâm mộ phải đặt dấu hỏi về tương lai của Hamilton tại Ferrari cũng như toàn bộ sự nghiệp F1.

Dù vậy, không phải không có hy vọng. Mùa giải 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng với bộ luật kỹ thuật mới và sự thay đổi toàn diện trong thiết kế xe đua. Ferrari được kỳ vọng vươn lên mạnh mẽ nhờ thay đổi này - yếu tố đủ sức níu giữ Hamilton tiếp tục cuộc chơi.

Bên cạnh đó, hợp đồng trị giá 60 triệu USD mỗi mùa cũng là yếu tố không thể xem nhẹ. Nhưng quan trọng hơn cả, với một biểu tượng như Hamilton, danh tiếng và đẳng cấp chỉ thực sự có ý nghĩa nếu anh tìm lại được chính mình - cả về phong độ lẫn tinh thần - sau giai đoạn khủng hoảng hiếm thấy trong sự nghiệp.

