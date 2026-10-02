Ham muốn và tiết kiệm, chuyện của nhiều người trẻ

Nhiều người bước sang tuổi 30 mà vẫn không có khoản tiết kiệm nào trong tay. Cuối tháng là họ nhẵn túi vì không thể cưỡng lại những ham muốn nhỏ nhoi trong cuộc sống.

Này bạn, nếu một người không có gì trong tay ở tuổi ba mươi, còn là vì anh ta vẫn giữ thói quen xấu: Không tiết kiệm.

Hai mươi tuổi, thiếu tiền là bình thường, rất ít người có thể tự do tài chính ở tuổi này. Nhưng nếu tiêu hết sạch lương, tháng nào cũng tiêu lạm vào thu nhập tháng tới, thì vấn đề nan giải này không phải do tiền kiếm được ít, mà là do ham muốn không chế ước nổi.

Ở tuổi 30, nếu vẫn không có gì trong tay, lý do rất có thể là bạn chưa tiết kiệm. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Khi nhận lương mỗi tháng, tôi quyết định sẽ gửi 20% vào một tài khoản cố định. Số tiền này nhất định không đụng đến. Một năm sau, tiết kiệm được một khoản lớn, dùng tiền này để đầu tư, không ngờ lại có lãi.

Có một cuốn sách tên là Tiền: Bảy bước để tạo thu nhập trọn đời. Tên sách khiến cho người ta giật mình. Cuốn sách vừa dày vừa nặng, nhưng thực sự rất hữu ích.

Chương đầu tiên cho thấy hai điểm quan trọng: Một là, từ khi còn trẻ, nhất định phải chú ý đến tầm quan trọng của việc tiết kiệm; Hai là, khi đã có tiền tiết kiệm, phải học cách dùng tiền để kiếm thêm và dùng lãi để nuôi sống bản thân.

Hãy nhìn những người ở xung quanh bạn. Họ ca hát mỗi đêm, chẳng có thành tựu gì, suốt ngày ăn uống rượu chè, động cái là tiêu luôn ba tháng lương để mua túi xách.

Rất nhiều người có thu nhập không ít nhưng không có tiền tiết kiệm. Đến khi ba mươi tuổi, muốn làm gì đó, nhưng trong thẻ không có tiền. Có lúc đột nhiên người nhà đau ốm, cần rất nhiều tiền, phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, xin xỏ ông nọ bà kia.

Người ta nói sự suy sụp của người trưởng thành bắt đầu từ việc vay mượn. Tôi nghĩ nên nói rằng sự suy sụp của người trưởng thành bắt đầu từ việc không tiết kiệm tiền. Bởi vì không có tiền tiết kiệm, tất có ngày phải đi vay. Suy sụp chỉ là sớm hay muộn thôi, chẳng thể oán trách ai được.

Trong những năm qua, tôi rất ngại nói ở nơi công cộng về tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền, bởi sẽ luôn có người lôi câu cũ rích ra cãi: “Tiền không phải là vạn năng”.

Vâng, tiền không phải vạn năng, nhưng không có nó, thì khá bất tiện.

Tiền không thể mua tình yêu, nhưng có thể mua được mèo.

Tăng thu nhập nên bắt đầu từ việc tăng khả năng, năng lực, còn hạn chế ham muốn nên bắt đầu từ sự tự chủ.