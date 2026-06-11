Halong Marina - từ đô thị đáng sống đến hệ sinh thái tạo dòng tiền

Bước vào chu kỳ mới, bất động sản Hạ Long được đánh giá không chỉ qua vị trí hay quy mô, mà còn ở khả năng thu hút cư dân, khách lưu trú và tạo dòng tiền bền vững.

Từ góc nhìn này, khu đô thị vịnh biển Halong Marina là trường hợp đáng chú ý. Không phát triển như tổ hợp an cư hay nghỉ dưỡng đơn lẻ, Halong Marina được BIM Land quy hoạch theo mô hình sống - nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí, nơi trải nghiệm trở thành “hạ tầng mềm” nâng đỡ giá trị bất động sản (BĐS).

Dòng tiền bắt đầu từ dòng người

Nằm tại cửa ngõ Bãi Cháy - trung tâm du lịch sôi động của Hạ Long, Halong Marina sở hữu lợi thế tiếp cận kép. Khu đô thị vừa đón dòng khách từ trục giao thông chính dẫn vào vịnh di sản, vừa kết nối điểm du lịch như bãi biển Bãi Cháy, Sun World Ha Long, cảng tàu khách quốc tế, Tuần Châu và tuyến tham quan vịnh Hạ Long.

Lễ hội diều tại quảng trường biển, bán đảo 2, khu đô thị vịnh biển Halong Marina.

Với đô thị du lịch, vị trí cửa ngõ không chỉ là lợi thế giao thông. Đó còn là điểm khởi đầu của dòng người, dòng trải nghiệm và dòng chi tiêu.

Lợi thế của Halong Marina không đến từ nguồn khách duy nhất. Khu đô thị này đã hình thành cộng đồng hơn 20.000 cư dân, cùng sự hiện diện của nhiều tiện ích và thiết chế lớn như Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, TAND tỉnh Quảng Ninh, trường Quốc tế Singapore, sân thể thao đa năng và hệ thống tiện ích đời sống.

Bên cạnh lớp cư dân hiện hữu là dòng khách đến từ hệ thống khách sạn gồm InterContinental Halong Bay, Citadines Marina Halong, À La Carte Halong Bay; cùng hệ tiện ích như nhà hàng, cà phê, sân khấu nhạc nước Halo Bay Show, Chã Village Hạ Long, chương trình cộng đồng cuối tuần và không gian quảng trường biển.

Nhà hàng Hồng Hạnh Signature tại bán đảo 3, khu đô thị vịnh biển Halong Marina, sẽ được ra mắt trong hè năm nay.

Mùa hè 2026, chuỗi trải nghiệm tại Halong Marina tiếp tục được BIM Land bồi đắp với hoạt động Halo Summer Fest, lễ hội diều quốc tế, giải đấu pickleball, công trình điểm nhấn và dịch vụ mới như nhà hàng Sea Bay, Hồng Hạnh Signature.

Trong tương lai gần, sự xuất hiện của tiện ích quy mô lớn như Lotte Mart được kỳ vọng tiếp tục gia tăng mật độ hoạt động, bổ sung thêm dòng khách tiêu dùng và làm việc thường xuyên cho khu đô thị.

Trải nghiệm giữ khách ở lại, nhịp sống nuôi dòng tiền

Nếu sự kiện và tiện ích là yếu tố kéo khách đến, khả năng giữ chân họ và duy trì nhịp sống thường xuyên mới là nền tảng tạo dòng tiền bền vững. Đây là lợi thế được nhìn thấy từ thực tế vận hành tại Halong Marina.

Theo anh Nguyễn Văn Quảng, Tổng giám đốc Viet Orient - đối tác vận hành tại dự án căn hộ khách sạn SkyM của BIM Land, lượng khách đến Bãi Cháy năm 2025 tăng mạnh so với năm trước. Vào mùa cao điểm, tỷ lệ lấp đầy có thể đạt khoảng 80-85%. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành hospitality, anh Quảng cho rằng sản phẩm lưu trú muốn khai thác hiệu quả cần hội tụ yếu tố vị trí, khả năng tiếp cận, tiêu chuẩn vận hành, hệ dịch vụ xung quanh và sức hút tổng thể của điểm đến. Đây cũng là lợi thế mà Halong Marina sở hữu nhờ quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích đã đi vào vận hành.

Sức sống của khu đô thị này còn được nâng đỡ bởi cộng đồng cư dân hiện hữu và nhu cầu tiêu dùng. Anh Nguyễn Thắng, cư dân Green Bay Garden, là ví dụ. Trước khi về Halong Marina, anh từng kinh doanh F&B tại Hồng Gai và Đà Nẵng. Sau khi tiếp xúc cộng đồng cư dân tại đây, anh quyết định chọn khu đô thị này để vừa an cư vừa phát triển kinh doanh. Điều khiến anh ở lại không chỉ là vị trí ven vịnh, mà còn là môi trường xanh, sạch, hạ tầng thông thoáng và cách khu đô thị được vận hành. Từ điểm bán ban đầu, anh mở rộng hoạt động với nguồn thu tăng trưởng ổn định.

Sự kết hợp giữa dòng khách du lịch và cộng đồng cư dân thường xuyên tạo nên sức sống liên tục cho Halong Marina. Đây là nền tảng để sản phẩm BĐS mới tham gia vào hệ sinh thái dòng tiền đang hiện hữu.

Khi sản phẩm nằm đúng “điểm rơi” của dòng khách

Prima Bay - dự án nằm tại cửa ngõ bán đảo 1 Halong Marina, điểm chạm đầu tiên của dòng khách khi tiến vào khu đô thị - là ví dụ nổi bật trong hệ sinh thái. Trước mặt là vịnh và bến du thuyền, bên hông là hồ, phía sau là phố, tạo lợi thế về cảnh quan, kết nối và khai thác thương mại.

Tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Hoàng Quốc Việt, cửa ngõ khu đô thị Halong Marina.

Prima Bay được phát triển với cơ cấu sản phẩm đa dạng, diện tích tối ưu và tỷ trọng lớn căn hộ studio, phù hợp nhu cầu lưu trú ngắn ngày và cho thuê tại Hạ Long. Dự án cũng được định hướng vận hành theo chuẩn khách sạn với khu đón trả khách, sảnh riêng và khả năng kết nối đơn vị khai thác chuyên nghiệp.

Quảng Ninh tiếp tục phát triển du lịch và hạ tầng, nhu cầu lưu trú chất lượng cao được kỳ vọng gia tăng. Điều đáng chú ý ở Halong Marina không chỉ là sản phẩm mới, mà là cách khu đô thị này từng bước chuyển hóa trải nghiệm sống thành dòng tiền và giá trị dài hạn.