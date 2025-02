Hailey Bieber lo lắng cho chồng

Hailey Bieber lo lắng cho Justin Bieber sau khi nam ca sĩ có hành vi kỳ lạ tại sự kiện hôm 18/2.

Ngày 22/2, nguồn tin Page Six cho biết Hailey lo lắng, không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào khi thấy chồng có biểu hiện lạ. "Justin đang trải qua giai đoạn khó khăn và Hailey cố gắng ở cạnh anh ấy, nhưng cô ấy chỉ có thể làm được đến vậy thôi", nguồn tin tiết lộ.

"Hailey yêu Justin bằng cả trái tim nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy lúc nào cũng hạnh phúc", người trong cuộc chia sẻ. Theo nguồn này, bạn bè của bộ đôi nổi tiếng cũng "lo lắng cho Justin".

"Họ đã chứng kiến anh ấy trải qua những thăng trầm trong mối quan hệ với Hailey. Đó là điều mà anh ấy đã cởi mở chia sẻ, nên không có gì bí mật cả", người trong cuộc nói thêm.

Justin Bieber trong sự kiện khai trương cửa hàng của vợ, hôm 18/2. Ảnh: Page Six.

Trước đó, hôm 18/2, chủ nhân giải Grammy gây chú ý khi đến ủng hộ vợ tại cửa hàng pop-up Rhode Skin của cô ở Los Angeles (Mỹ). Trong video được ghi lại, nam ca sĩ Never say never nắm chặt quần bằng cả hai tay trước khi cúi xuống gãi bên hông chân. Một video khác cho thấy Justin với biểu cảm được nhận xét vô hồn và nhìn chằm chằm khi tạo dáng chụp ảnh với vợ.

Sau khi những video này lan truyền, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng. " Thật khó để xem cảnh này. Ai đó hãy giúp anh ấy" một người bình luận dưới video. "Tại sao anh ấy lại như vậy, trông không giống Justin bình thường", người khác nhận xét.

Bieber và vợ người mẫu chào đón con trai đầu lòng, Jack Blues, vào tháng 8/2024. Từ thời điểm đó đến nay, bộ đôi liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Đỉnh đỉnh, Bieber được phát hiện hủy theo dõi tài khoản Instagram của vợ. Tuy nhiên, sau đó anh giải thích rằng có người truy cập vào tài khoản của anh để làm chuyện đó.