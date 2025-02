'Mỹ nhân phim 19+' Park Ji Hyun đã khác

Park Ji Hyun tiếp tục tham gia dự án có yếu tố tình dục sau "Hidden Face". Tuy nhiên, vai diễn mới ít táo bạo hơn nhân vật trước đó.

Chỉ vài tuần sau khi thiêu đốt màn ảnh với vai diễn quyến rũ trong bộ phim 19+ Hidden Face, Park Ji Hyun đã trở lại, nhưng lần này là trong dự án điện ảnh Forbidden Fairytale (tạm dịch: Truyện cổ tích cấm kỵ) với hình tượng hoàn toàn khác biệt.

Mới đây, SCMP có bài viết hé lộ nội dung và những tình tiết trong phim.

Vụ va chạm giao thông định mệnh

Trong bộ phim hài lãng mạn và vui nhộn của đạo diễn Lee Jong Suk, Park vào vai Dan Bi, một nhân viên mẫn cán của Đội Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên của chính phủ, chuyên xem xét và kiểm duyệt vô số phim khiêu dâm hạng nặng.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, Dan Bi lại mơ ước nối nghiệp người cha quá cố, trở thành một tác giả truyện cổ tích thiếu nhi trong sáng và ý nghĩa.

Vụ va chạm giao thông "định mệnh" đã khiến Dan Bi làm hỏng chiếc xe cổ của một nhà xuất bản. Để đền bù thiệt hại, cô nàng bất đắc dĩ phải cầm bút viết truyện người lớn "nóng bỏng tay", và vô tình trở thành hiện tượng mạng chỉ sau một đêm.

Park Ji Hyun phải lòng Choi Si Won trong Forbidden Fairytale. Ảnh: SCMP.

Sự thành công này khiến Dan Bi phải đối mặt nhiều khó khăn và thử thách, khi cô phải cân bằng giữa hai cuộc sống đối lập: một bên là công việc kiểm duyệt nội dung 18+, một bên là việc viết những câu chuyện "cấm kỵ" nhưng lại mang đến cho cô sự nổi tiếng và tiền bạc.

Trong quá trình ấy, Dan Bi cũng gặp gỡ Jung Seok (Choi Si Won đóng), một đồng nghiệp công chức đang phải vật lộn với chứng rối loạn cương dương. Mối quan hệ giữa họ dần nảy sinh, nhưng cả hai đều tồn tại những rào cản và sự ngượng ngùng trong việc thể hiện tình cảm.

Nỗ lực táo bạo nhưng kém hiệu quả

Theo nhà phê bình James Marsh của SCMP, Forbidden Fairytale khai thác cốt truyện thú vị với sự nhiệt tình cao độ của các nhân vật. Tuy nhiên, bộ phim lại ôm đồm quá nhiều tuyến truyện phụ và nhân vật phụ, khiến nó có lẽ sẽ phù hợp hơn với một series K-drama.

Đáng nói, đối với bộ phim "rao bán" sự hấp dẫn từ nội dung khiêu dâm trực tuyến, Forbidden Fairytale lại thể hiện thái độ quá khắt khe và "kín cổng cao tường", không thực sự táo bạo như hình dung của người xem.

Phim tạo những phút giây thư giãn ở vài phân đoạn hài hước, chủ yếu là những cảnh tái hiện câu chuyện tình dục cấm kỵ mà Dan Bi được mớm cho bởi những người bạn đời dạn dày kinh nghiệm, do Hwang Se On và Seol Woo In thủ vai.

"Nhưng, mọi nỗ lực để có cuộc trò chuyện nghiêm túc, trưởng thành về vai trò của nội dung khiêu dâm trong xã hội, hay thậm chí là tầm quan trọng của giáo dục giới tính bài bản, đều bị né tránh một cách chóng vánh", James Marsh nêu cảm nhận.

Park Ji Hyun diễn không tệ, nhưng bộ phim có nhiều điểm trừ trong kịch bản. Ảnh: SCMP.

Thay vì khai thác sâu sắc và thú vị về thái độ bảo thủ của Hàn Quốc đối với tình dục, cốt truyện chỉ đơn thuần là cái cớ để ghép đôi Dan Bi với crush Jung Seok.

Họ là bộ đôi đáng yêu, dẫu vậy sự vụng về và thiếu kinh nghiệm của họ trong "chuyện ấy" lại trở nên hoàn toàn phi lý đối với hai người độc thân thành thị ở độ tuổi 30.

Ngược lại, những nhân vật kinh doanh nội dung khiêu dâm trực tuyến lại bị khắc họa như những kẻ lừa đảo, xảo quyệt, chỉ tạo ra sản phẩm của mình thông qua bạo lực, cưỡng bức và phạm pháp.

Thủ vai nữ chính, Park Ji Hyun thể hiện tốt hình ảnh trẻ trung, tươi sáng nhưng đôi khi cũng có những suy nghĩ đen tối. Vai diễn mới cho thấy sự khác biệt của Park so với nhân vật Mi Joo - người phụ nữ quyến rũ, bí ẩn, đầy toan tính và có cảnh nóng trong Hidden Face.

Cây bút Ryu Ji Yoon trên Dailyan khen Park Ji Hyun: "Cô ấy diễn xuất ổn, vì cảm xúc của nhân vật Dan Bi không đi chệch hướng đến nỗi buồn hay tuyệt vọng tột độ, mà thay vào đó dẫn đến sự trưởng thành bên trong".

Trong khi đó, Choi Si Won hóa thân thành chàng Jung Seok lịch lãm, tốt bụng nhưng cũng đầy diễn biến tâm lý phức tạp. Anh diễn tròn sự bối rối và vụng về của nhân vật khi đối mặt vấn đề cá nhân và những rung động tình cảm. Tuy nhiên, sự "gà mờ" của nhân vật trong tình yêu có phần cường điệu, không phù hợp với người đàn ông đã trưởng thành.

Giữa lúc Anora của Sean Baker được tung hô vì khắc họa chân thực và nhân văn về những người làm nghề mại dâm, và Bridget Jones vẫn giữ vững vị thế tượng đài với những tình tiết vụng về đầy quyến rũ, Forbidden Fairytale cũng thử sức mình trong dòng phim khai thác những góc khuất đời tư táo bạo. Tuy nhiên, những nỗ lực "lột xác" của bộ phim chỉ dừng lại ở mức dễ thương, chưa thực sự thỏa mãn khán giả. Với hạn chế đó, SCMP chấm phim 2/5 điểm.