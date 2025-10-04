Hai yếu tố có thể giúp bão Matmo suy yếu nhanh

Ma sát với địa hình đất liền, kết hợp với đứt gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ có thể khiến bão Matmo suy yếu xuống cấp 8-9 khi đổ bộ đất liền Quảng Ninh nước ta vào sáng sớm 6/10.

Vào 14h ngày 4/10, tâm bão còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía đông bắc với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong đêm nay và sáng mai (5/10) bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc khá nhanh, khoảng 25 km/h. Nhờ điều kiện mặt biển ấm và đứt gió yếu trên Bắc Biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 khi tiến về vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ khoảng chiều 5/10, khi vượt qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc để vào vịnh Bắc Bộ, bão bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do xu hướng di chuyển có phần lệch bắc nên bão Matmo sẽ ma sát với địa hình đất liền, đồng thời đứt gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh khiến bão có thể suy yếu nhanh.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Matmo.

Ông Hưởng nhận định, bão có khả năng đổ bộ nước ta và sáng sớm 6/10 ở cấp 8-9, giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, riêng vùng ven biển Quảng Ninh gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Ngoài ra, trong sáng 6/10, hoàn lưu của bão có thể gây gió mạnh ở cấp 6-7 ở tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang cũ. Trong trưa chiều ngày 6/10, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp trên khu vực vùng núi các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai.

Cũng nhờ hướng di chuyển lệch bắc, theo ông Hưởng, tác động của bão đến vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An sẽ giảm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 5/10 đến đêm 7/10 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Trọng tâm mưa ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ với lượng mưa khoảng 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ.

Những nhận định mới nhất cho thấy, Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh – Hải Phòng từ chiều đến tối 5/10 có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m. Nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông.

Ông Hưởng đặc biệt lưu ý hiện tượng dông lốc trước và trong khi bão ảnh hưởng. “Bão Matmo có hoàn lưu bão rộng nên nguy cơ xuất hiện dông lốc sớm, khi bão chưa ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trọng tâm là khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực Đông Bắc Bộ”, ông Hưởng nói.

Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm bởi tính bất ngờ, không thể dự báo trước và sức phá huỷ rất lớn. Trong cơn bão Bualoi đổ bộ nước ta vừa qua, lốc xoáy ở rìa cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hai tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên với tổng số 11 người thiệt mạng, 81 người bị thương.