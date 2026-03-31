Hai vụ đuối nước liên tiếp tại một đập nước trong cùng một ngày

Hai vụ đuối nước liên tiếp xảy ra trong ngày 30/3 tại đập Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) khiến một nam sinh tử vong, một em khác phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 31/3, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ đuối nước tại khu vực đập Khe Xai, khiến một học sinh tử vong và một em khác phải nhập viện cấp cứu.

Khu vực đập Khe Xai nơi thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 30/3, một nhóm học sinh đến tắm tại đập Khe Xai (thôn Quý Linh). Trong lúc tắm, một nam sinh đang theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh không may bị đuối nước. Rất may, em được phát hiện và cứu kịp thời, sau đó được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cũng trong chiều cùng ngày, một nhóm học sinh khác tiếp tục đến khu vực này vui chơi, tắm tại một vị trí khác ở đập Khe Xai.

Tại đây, em N.Q.T., học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Đình Phùng, không may bị đuối nước. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 18h30 cùng ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Chính quyền địa phương cho biết, thi thể em T. hiện đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê để tổ chức mai táng.

Lãnh đạo xã Thạch Xuân cho biết, khu vực đập Khe Xai đã nhiều lần được cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên các vụ tai nạn đuối nước vẫn liên tiếp xảy ra. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền và cảnh báo nhằm hạn chế những sự việc đáng tiếc tương tự.