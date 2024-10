Hai vụ bắt oan ở Đắk Nông - thêm cán bộ bị kỷ luật

Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông vừa tổ chức họp Kỳ thứ 41 (Khóa XII) để xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Vỹ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 3, Đảng bộ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp; nguyên Đảng ủy viên, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đắk Nông.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là Đảng ủy viên, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện KSND tỉnh Đắk Nông, ông Trần Đình Vỹ đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong quá trình khởi tố, truy tố ông Đỗ Văn Hùng tại vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, dẫn đến oan sai.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Trần Đình Vỹ.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Phúc, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Tuy Đức; nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Đắk G’long.

Với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Đắk G'long (từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2017), ông Nguyễn Huy Phúc đã không kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến cấp dưới thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong quá trình khởi tố ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan tại vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, dẫn đến oan sai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Huy Phúc.

Trước đó, liên quan đến 2 vụ oan sai trên, tại kỳ họp thứ 40, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ liên quan.

Đối với vụ oan sai của vợ chồng ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan, UBKT Tỉnh uỷ Đắk Nông đã kỷ luật Khiển trách đối với ông Phan Văn Chiến - Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Đắk G’long.

Kỷ luật Cảnh cáo 3 ông: Nguyễn Du - Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện Đắk G’long; Nguyễn Văn Tâm - Phó Chánh thanh tra Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk G’long; ông Phạm Văn Sơn - Kiểm sát viên Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án, VKSND tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk G’long.

Đối với vụ ông Đỗ Văn Hùng bị oan sai, UBKT Tỉnh uỷ quyết định kỷ luật Cảnh cáo ông Nguyễn Viết Cường - Viện trưởng VKSND thành phố Gia Nghĩa, nguyên Trưởng phòng I, Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh Đắk Nông và ông Lương Đức Dương - Chánh tòa Hành chính, nguyên Phó Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh. UBKT Tỉnh uỷ Đắk Nông còn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.

