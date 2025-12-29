Hai thập kỷ ‘SCG Sharing the Dream’ - khi ước mơ được lắng nghe

Từ mái nhà đơn sơ đến vùng núi xa xôi, SCG Sharing the Dream trao cơ hội và niềm tin để mọi bạn trẻ, dù ở xuất phát điểm thế nào, đều tự tin viết tiếp hành trình chinh phục ước mơ.

Trong căn phòng nhỏ ở ngoại ô, dưới ánh đèn bàn ấm áp, Nguyễn Thị Thanh Vy (sinh viên năm 2, ĐH Thủ Dầu Một) tranh thủ ôn bài sau khi chăm sóc đôi chân gầy yếu của mẹ. Ở tuổi mà nhiều bạn bè được sống trong vòng tay trọn vẹn của gia đình, Vy phải học cách mạnh mẽ từ rất sớm. Mất bố từ khi còn nhỏ nên mình mẹ bôn ba mưu sinh, Vy vượt nhiều khó khăn để duy trì con đường học tập. Cô bạn nhỏ người, dáng cao khẳng khiu nhưng ôm ý chí lớn lao, vẫn nuôi dưỡng quyết tâm không để hoàn cảnh quyết định tương lai.

Vẫn căn phòng nhỏ - nơi ánh đèn bàn mỗi tối đều đặn soi lên gương mặt em, sáng hôm ấy như có thêm điều khác. Dậy chuẩn bị từ tinh mơ, mẹ cùng Vy đến dự lễ vinh danh và trao học bổng SCG Sharing the Dream 2025. Quãng đường mấy chục km để đến buổi lễ là cả hành trình dài mà em không ngừng cố gắng để chạm tay vào giấc mơ.

Khác với hoàn cảnh của Nguyễn Thị Thanh Vy, câu chuyện của Dương Thị Mỹ Hồng bắt đầu từ ngôi làng nhỏ ở miền núi, nơi nhiều ước mơ đành dang dở vì điều kiện mưu sinh. Cha mất khi em mới 4 tuổi, mẹ trở thành trụ cột gia đình, anh trai quyết định nghỉ học sớm để phụ gia đình bươn chải. Từ rất sớm, Hồng hiểu rằng chỉ có học tập mới giúp mình vượt ra khỏi những giới hạn đang siết chặt tương lai, và đó là bước ngoặt để thay đổi số phận cả gia đình.

Hành trình từ cô bé vùng xa vượt khó đến Đại sứ ESG của học bổng SCG Sharing the Dream 2024, hay cơ hội học tập, mở mang kiến thức tại Thái Lan, từng là điều Hồng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Học bổng để trang trải cuộc sống, hay lần xuất ngoại đầu tiên, những gì em có được hôm nay đều từ học tập mà có. Học không phải là lối thoát duy nhất, nhưng sẽ là con đường bền vững nhất để thay đổi hoàn cảnh của chính mình”, Hồng bày tỏ.

Dù hoàn cảnh khác nhau với áp lực riêng, Thanh Vy hay Mỹ Hồng vẫn gặp nhau ở ý chí bền bỉ và niềm tin rằng hoàn cảnh không thể quyết định con đường mà các em sẽ đi. Ôm trong tay học bổng khuyến khích học tập SCG Sharing the Dream năm nay, hai em biết quãng đường chinh phục tri thức, vượt rào cản để chạm đến ước mơ chỉ vừa mới bắt đầu.

Giáo dục từ lâu được xem là chìa khóa mở ra tương lai. Thế nhưng, thực tế cho thấy cơ hội học tập không phải lúc nào cũng chia đều cho tất cả. Những khoảng cách vô hình vẫn hiện hữu - giữa miền núi và đồng bằng, giữa thành thị và nông thôn, giữa gia đình có điều kiện đủ đầy và những mái nhà thiếu thốn.

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết giảm bất bình đẳng về giáo dục, học bổng SCG Sharing the Dream của Tập đoàn SCG góp phần xóa rào cản và cách biệt giáo dục, hướng đến môi trường và cơ hội học tập bình đẳng cho mọi bạn trẻ trên toàn quốc. Đúng với tinh thần sẻ chia của chương trình, bạn trẻ ở mọi vùng miền và hoàn cảnh tìm đến SCG Sharing the Dream để được lắng nghe về ước mơ, san sẻ khó khăn và tiếp sức cho hành trình phía trước.

Gần 2 thập kỷ đồng hành trên hành trình bình đẳng hóa cơ hội giáo dục cho thanh niên Việt Nam, SCG Sharing the Dream trở thành dấu ấn đặc biệt, bền bỉ lan tỏa niềm tin với thế hệ tương lai rằng mọi bạn trẻ, dù xuất phát điểm thế nào, đều xứng đáng có cơ hội vươn lên và tỏa sáng.

Trong gần hai thập kỷ tiếp sức và đồng hành, hàng nghìn ước mơ đã được sẻ chia với SCG Sharing the Dream bằng niềm tin: “Mọi hoài bão đều xứng đáng được lắng nghe”. Chương trình đã gieo niềm tin và dựng xây nền tảng cho thế hệ trẻ Việt Nam - những người trẻ không chỉ có ý chí phấn đấu cùng tài năng vượt bậc, mà còn thể hiện tư duy lãnh đạo và quan tâm đến vấn đề lớn của đất nước, toàn cầu.

Hơn cả một học bổng khuyến khích học tập, SCG Sharing the Dream trao cho thế hệ trẻ Việt Nam niềm tin vào sự tử tế và hành trang vô giá để các bạn vững bước theo đuổi ước mơ, trở thành cá nhân tỏa sáng trong hành trình của mình.

Suốt 18 năm đồng hành cùng học sinh - sinh viên Việt Nam, SCG Sharing the Dream trao hơn 6.000 suất học bổng và xây dựng hệ thống đào tạo toàn diện về tư duy bền vững, phát triển năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình còn triển khai hơn 120 buổi tập huấn, hơn 55 buổi kết nối chuyên gia và doanh nghiệp, cùng các chuyến tham quan nhà máy để sinh viên được tiếp cận thực tế, kiến tập và mở rộng góc nhìn nghề nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, SCG còn hỗ trợ sinh viên thuộc học bổng lên ý tưởng hơn 60 dự án ESG, từ năm 2018 đến nay. Những hoạt động này được thiết kế nhằm nuôi dưỡng tư duy bền vững và tinh thần công dân có trách nhiệm, từ đó góp phần tạo nên thế hệ trẻ đủ bản lĩnh và tri thức để đóng góp vào tương lai xanh, thịnh vượng, đồng hành cùng hành trình hướng tới mục tiêu “Net Zero 2050” của Việt Nam.

Đặc biệt trong năm nay, học bổng không chỉ khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật mà còn hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Thông qua sự hỗ trợ về tài chính và mở ra cơ hội học tập, chương trình giúp nhiều em an tâm theo đuổi ước mơ, từng bước hiện thực hóa hoài bão.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam - nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước. SCG Sharing the Dream bắt đầu từ nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi trong nỗ lực giảm bất bình đẳng và mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện cho nhóm học sinh yếu thế và hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tiếp tục việc học”.

Từ bệ phóng SCG Sharing the Dream, nhiều bạn trẻ chứng minh rằng khi được trao quyền và cơ hội phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể tiến nhanh, tiến xa và tự tin tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Tròn một năm đảm nhận vai trò Đại sứ ESG, Mỹ Hồng là minh chứng cho bước nhảy vọt ấy. Cô gái miền núi từng rụt rè khi đứng trước người lạ giờ trưởng thành hơn, đầy tự hào khi kể về hành trình của bản thân, lan tỏa năng lượng tích cực và tự tin nói về phát triển bền vững - chủ đề mà Mỹ Hồng đặc biệt tâm đắc trong hành trình tiến tới phiên bản tốt nhất của mình.

Hay câu chuyện của cô sinh viên người Tày Hà Thương Huyền, khi tự nhận bản thân “được tôi luyện và bản lĩnh hơn” qua thời gian trưởng thành cùng SCG Sharing the Dream.

“Điểm khác biệt của SCG Sharing the Dream là không bao giờ để sinh viên phải đi một mình. Nếu sự hỗ trợ tài chính là chiếc phao giúp sinh viên vượt qua gánh nặng về chi tiêu và học phí, thì giá trị mà chương trình mang lại là kim chỉ nam định hướng tương lai. Nhờ SCG Sharing the Dream, nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam thay đổi hoàn toàn tư duy, biết sống trách nhiệm và chia sẻ nhiều hơn với vấn đề của cộng đồng, xã hội”, Hà Thương Huyền chia sẻ.

Bên cạnh khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam vượt khó khăn để theo đuổi ước mơ học vấn, học bổng còn lồng ghép mục tiêu giáo dục và huấn luyện bộ nguyên tắc ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị minh bạch - Governance). Qua đó, chương trình giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng tư duy biết quan tâm và hành động vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong năm học vừa qua, chương trình học bổng mang đến nhiều hoạt động trang bị kỹ năng phát triển bản thân như huấn luyện kỹ năng “Thiết kế tương lai”; chuỗi hoạt động trang bị kiến thức về quản lý dự án cộng đồng, thiết kế dự án khả thi, gây quỹ hiệu quả, vận hành dự án từ ý tưởng đến thực tế; hội thảo trao đổi chuyên gia về giải pháp bền vững, xu hướng ESG trong doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia trải nghiệm hoạt động tham quan nhà máy tại công ty thành viên của Tập đoàn SCG (PRIME Group, nhà máy Nhựa Bình Minh và nhà máy Giấy Kraft Vina); tham gia cuộc thi “Dự án cộng đồng tạo ảnh hưởng” với hơn 60 ý tưởng sáng tạo, thiết thực ý nghĩa trong mục tiêu xây dựng tư duy lãnh đạo và phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.

Ông Kulachet Dharachandra chia sẻ: “Mục tiêu của SCG Sharing the Dream không chỉ là đồng hành cùng các em trên con đường học tập mà còn mong muốn xây dựng một thế hệ xanh, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi hướng đến ‘Net Zero’ và tương lai bền vững”.

Chương trình trao học bổng năm 2025 khép lại, nhưng những cánh cửa mới vừa bắt đầu mở ra. Con đường phía trước chắc chắn đầy thử thách, nhưng Thanh Vy, Mỹ Hồng, Thương Huyền hay hàng nghìn tấm gương trẻ trưởng thành từ SCG Sharing the Dream chưa bao giờ cảm thấy đơn độc trên hành trình vươn lên. Bởi phía sau thế hệ trẻ Việt Nam luôn có những bệ phóng bền bỉ như SCG Sharing the Dream.