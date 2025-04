Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ

Sáng 16/4, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác của Hải quân Việt Nam do Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã rời Quân cảng Bắc Hải (TP Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), hành trình tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 với Hải quân Trung quốc.

Tham gia tuần tra liên hợp lần này, Hải quân Trung Quốc cử hai tàu hộ vệ mang số hiệu 628 và 630 do Đại tá Triệu Diệm Vũ, Chi đội trưởng Chi đội tàu hộ vệ Hải quân Trung Quốc chỉ huy.

Trước khi rời bến, Đại tá Đỗ Minh và Đại tá Triệu Diệm Vũ đã báo cáo trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước (đang tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) về kết quả các hoạt động giao lưu tại TP Bắc Hải và công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Theo kế hoạch, cùng với nhiệm vụ tuần tra liên hợp vùng biển vịnh Bắc Bộ, Biên đội tàu của Hải quân hai nước cũng tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn và thông tin ánh đèn.

