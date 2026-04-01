Hai nữ sinh nhặt được 5 chỉ vàng

  • Thứ tư, 1/4/2026 06:49 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sau khi nhặt được dây chuyền vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, hai nữ sinh học lớp 10 ở Hà Tĩnh đã chủ động giao công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 31/3, Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và trao trả một sợi dây chuyền vàng do hai nữ sinh nhặt được cho người đánh rơi.

Chị Biên nhận lại tài sản sau khi bị đánh rơi.

Trước đó, chiều 30/3, hai nữ sinh Nguyễn Thị Phương Uyên và Nguyễn Như Quỳnh (16 tuổi, học sinh lớp 10A10 Trường THPT Hà Huy Tập (cùng trú thôn Nguyễn Đội, xã Cẩm Hưng) nhặt được một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng trên đường đi.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, cả hai đã đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, giao nộp và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm người bị mất.

Qua xác minh, công an xác định chủ sở hữu là chị Võ Thị Biên (SN 1993, trú thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh).

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tài sản đã được trao trả lại cho người đánh rơi. Theo Công an xã Cẩm Trung, hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại của hai nữ sinh rất trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong đời sống xã hội.

Nhặt được bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Khi di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ba người đàn ông ở Bắc Ninh nhặt được một bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường.

13:00 24/1/2026

Nhặt được 80 triệu đồng chiều 29 Tết ở Đồng Nai

Chiều 29 Tết, một người dân ở Đồng Nai đã nhặt được và chủ động giao nộp 80 triệu đồng để công an trao trả cho tiểu thương bán hoa đánh rơi trước giờ về quê.

22:45 16/2/2026

Hoài Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Miền Bắc tiếp tục mưa dông, nền nhiệt giảm sâu

    Sáng nay (1/4), không khí lạnh yếu tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho một số khu vực ở miền Bắc, nền nhiệt giảm 5-6 độ C so với hôm qua, trời chuyển mát, vùng núi se lạnh.

