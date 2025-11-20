Hai người ở Quảng Trị nguy kịch vì sưởi than trong phòng kín

Hai người ở Quảng Trị phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co cứng tay chân sau khi đốt than củi để sưởi trong phòng đóng kín cửa. Các bác sĩ cảnh báo thói quen sưởi bằng than tiềm ẩn nguy cơ tử vong rất cao.

Sáng 20/11, Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiếp nhận 2 bệnh nhân là chị em họ: bà N.T.V. (75 tuổi) và bà N.T.Ng. (64 tuổi) trú xã Nam Gianh. Cả hai được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, co cứng tay chân, đại tiểu tiện không tự chủ.

Hai bệnh nhân nguy kịch đang được bác sĩ chăm sóc tích cực.

Nguyên nhân được xác định là ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm và đóng kín phòng suốt đêm. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, thở máy và chăm sóc tích cực. Sau khi tạm qua cơn nguy hiểm, 2 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Khí CO là loại khí không màu, không mùi, dễ tích tụ trong không gian kín và có ái lực với hemoglobin gấp 200 lần oxy, khiến cơ thể thiếu oxy trầm trọng, gây tổn thương não và tim, thậm chí tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời

Bác sĩ khuyến cáo các trường hợp ngộ độc khí CO thường xảy ra khi đốt than củi, dùng bếp trong phòng kín, hoặc ở gần động cơ hoạt động như xe máy, máy phát điện. Khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ, cần mở cửa thông thoáng ngay lập tức, đưa nạn nhân ra khỏi vùng nhiễm độc và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.