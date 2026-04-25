Hai nam sinh liều mình lao xuống sông cứu bạn nữ nhảy cầu

Ngày 25/4, lãnh đạo trường THPT Tân Kỳ 3 (Nghệ An) cho biết nhà trường đã nắm được thông tin về việc hai nam sinh của trường kịp thời cứu sống một nữ sinh nhảy cầu.

Hai nam sinh đưa được nữ sinh lên bờ. Ảnh cắt từ video.

Theo đó, sáng cùng ngày, một số học sinh đi học qua cầu treo Tân An (huyện Tân Kỳ cũ) bắc qua sông Hiếu thì phát hiện một nữ sinh đi bộ trên cầu với biểu hiện buồn chán. Chỉ trong một thời gian ngắn sau, khi di chuyển ra giữa cầu, nữ sinh bất ngờ gieo mình xuống sông.

Phát hiện sự việc, hai nam sinh Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12) và Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10), cùng học tại trường THPT Tân Kỳ 3, đã lập tức lao xuống sông cứu người. Hai em nhanh chóng tiếp cận, dìu nữ sinh vào bờ an toàn, sau đó đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu.

Được biết, nữ sinh may mắn được cứu sống tên L. (học sinh lớp 11). Trước khi xảy ra sự việc, em L. có biểu hiện buồn chuyện tình cảm. Hiện, nhà trường và gia đình đang tiếp tục động viên, hỗ trợ tâm lý để em sớm ổn định. Đồng thời, nhà trường sẽ xem xét tuyên dương hành động dũng cảm của hai nam sinh đã kịp thời cứu bạn.

Trước đó, ngày 15/4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai học sinh cùng trú tại tỉnh Nghệ An vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước tại biển Cửa Lò.