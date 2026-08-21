Hai món ăn của Việt Nam được đưa vào Từ điển Oxford

Phở và bánh mì vừa xuất hiện trong Từ điển Oxford phiên bản thứ 11, trở thành hai từ gắn với ẩm thực Việt được ghi nhận trong một từ điển tiếng Anh dành cho người học.

Từ điển Oxford phiên bản thứ 11. Ảnh: FAHASA.

Phiên bản thứ 11 của Oxford Advanced Learner’s Dictionary bổ sung nhiều từ ngữ phản ánh sự thay đổi của tiếng Anh hiện đại, trong đó có tên hai món ăn quen thuộc của Việt Nam là phở và bánh mì.

Phở, bánh mì trong Từ điển Oxford

Thông tin này được ông Matt Blacker, chuyên gia Cấp cao về Phát triển Chuyên môn cho Đối tác Giáo dục khu vực châu Á của Oxford University Press (OUP), chia sẻ tại buổi giới thiệu những điểm mới của Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) phiên bản thứ 11.

Theo ông Matt Blacker, phiên bản mới của OALD không chỉ cập nhật những từ vựng mới xuất hiện trong đời sống hiện đại mà còn mở rộng phạm vi tiếng Anh được phản ánh trong từ điển. Trong đó, tiếng Anh được nhìn nhận là ngôn ngữ có tính toàn cầu, không còn chỉ gắn với cách sử dụng tại các quốc gia nói tiếng Anh truyền thống.

Trong quá trình giới thiệu phiên bản thứ 11, vị chuyên gia cho biết Oxford đã lựa chọn đưa "phở" và "bánh mì" vào từ điển. Hai từ này được đưa vào nhóm các từ thuộc khu vực Đông Nam Á trong từ điển. Bên cạnh cách viết, OALD cung cấp thông tin về cách phát âm và giải thích ý nghĩa của từ, giúp người học tiếng Anh hiểu và sử dụng các từ chỉ món ăn Việt Nam trong những ngữ cảnh phù hợp.

Ông Matt nhận định việc bổ sung hai từ này cũng phản ánh cách tiếng Anh tiếp nhận từ vựng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Từ điển không chỉ ghi nhận những từ phổ biến trong tiếng Anh bản địa mà còn cập nhật các từ mà người học có thể bắt gặp trong đời sống, giao tiếp và môi trường quốc tế.

Ông Matt Blacker chia sẻ về những cập nhật trong phiên bản mới của từ điển. Ảnh: FAHASA.

Từ điển cập nhật theo thời đại

Oxford Advanced Learner’s Dictionary là một trong những dòng từ điển tiếng Anh dành cho người học được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Phiên bản thứ 11 tiếp tục được xây dựng với mục tiêu giúp người học không chỉ tra nghĩa mà còn hiểu cách sử dụng từ trong ngữ cảnh, từ đó phát triển vốn từ và khả năng vận dụng tiếng Anh.

So với phiên bản thứ 10 xuất bản năm 2020, phiên bản thứ 11 bổ sung khoảng 2.000 từ mới. Những từ này phản ánh các thay đổi trong ngôn ngữ và đời sống, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều khái niệm gắn với công nghệ, mạng xã hội và văn hóa đương đại.

Ông Matt Blacker đưa ra một số ví dụ như “doomscrolling” - hành động liên tục lướt mạng xã hội, xem hết video này đến video khác; “AI slop” - nội dung chất lượng thấp được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo; “side hustle” - công việc làm thêm bên cạnh công việc chính; hay “content creator” - người sáng tạo nội dung.

Ngược lại, một số từ từng xuất hiện trong phiên bản thứ 10 nhưng không còn được giữ lại. “DVD” là một ví dụ trong số đó. Theo ông Matt Blacker, từ này được loại khỏi phiên bản thứ 11 vì công nghệ DVD không còn phổ biến như trước và người học hiện nay ít có nhu cầu sử dụng từ này trong giao tiếp hàng ngày.

Sự thay đổi trên cho thấy từ điển không phải một tập hợp từ vựng cố định mà liên tục được cập nhật theo cách con người sử dụng ngôn ngữ. Những từ mới được bổ sung khi chúng trở nên phổ biến, trong khi những từ ít còn được sử dụng có thể được loại bỏ.

Một điểm đáng chú ý khác của phiên bản thứ 11 là việc mở rộng các biến thể tiếng Anh trên thế giới. OALD cập nhật tiếng Anh được sử dụng tại nhiều khu vực như Tây Phi, Singapore và các quốc gia khác, qua đó phản ánh thực tế tiếng Anh ngày càng được sử dụng rộng rãi ngoài phạm vi các quốc gia bản ngữ.

Ngoài từ mới, phiên bản này còn cập nhật các ghi chú về ngôn ngữ nhạy cảm, những hướng dẫn giúp người học sử dụng ngôn ngữ phù hợp khi đề cập đến các chủ đề như sức khỏe tinh thần hay bản dạng giới. Từ điển cũng bổ sung các nội dung hướng dẫn cách đưa ra lời khuyên, thể hiện sự không đồng tình một cách lịch sự hoặc từ chối một yêu cầu.

Những nội dung này nhằm giúp người học hiểu rằng biết một từ không chỉ đơn thuần là biết nghĩa. Người học còn cần nắm được hình thức, cách viết, cách phát âm, các từ thường đi kèm, sắc thái và ngữ cảnh sử dụng.