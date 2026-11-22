Hai du khách bị mắc kẹt giữa khe suối ở Đà Nẵng, không thể tự di chuyển ra ngoài do nước lũ từ hai phía đổ về, chia cắt toàn bộ lối đi.

Công an phường Hải Vân, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của hai du khách - những người gặp nạn ở khe Suối Cày, Tổ dân phố Nam Mỹ.

Lực lượng chức năng giải cứu 2 du khách trong đêm mưa lớn. Ảnh: C.A

Trước đó, tối 20/11, mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao, chảy xiết tại khu vực khe Suối Cày. Tại đây, 2 du khách bị mắc kẹt giữa khe suối, không thể tự di chuyển ra ngoài do nước lũ từ hai phía đổ về, chia cắt toàn bộ lối đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân khẩn trương phối hợp với lực lượng Quân sự phường, Đồn Biên phòng Hải Vân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân địa phương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Trong điều kiện trời tối, mưa lớn, địa hình hiểm trở, dòng nước chảy xiết, các lực lượng đã khẩn trương tiếp cận vị trí các nạn nhân, phối hợp triển khai phương án ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người bị nạn và lực lượng tham gia cứu hộ.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực, đến 1h20 ngày 21/11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 2 du khách, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Qua sự việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách không đi vào khu vực sông, suối khi có mưa lớn; không chủ quan vui chơi, tham quan tại những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, nước dâng đột ngột.

Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.