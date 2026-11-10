Giải cứu thành công 10 người dân mắc kẹt giữa vùng mưa lũ

Sáng 10/11, Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan giải cứu thành công 10 người dân bị mắc kẹt giữa vùng mưa lũ do nước suối dâng cao, chảy xiết, không thể trở về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận hiện trường và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, 10 người dân thuộc thôn Phú An và thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp đi làm tràm tại khu vực Km 27, đường vào Hướng Sơn (cũ), nay thuộc xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị thì bị mắc kẹt và phải trú tại rẫy của người dân thuộc xã Hiếu Giang. Nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết khiến các lối đi bị chia cắt, người dân không thể di chuyển qua khu vực ngập lụt. Trong khi đó, lương thực và nước uống không có, khiến tình hình càng thêm khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận hiện trường và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn. Đến 10 giờ 30 phút ngày 10/11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cả 10 người dân trên; đồng thời, đưa tài sản của bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn.

Đưa người và tài sản của người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Qua sự việc, Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế đi vào khu vực rừng, rẫy khi có mưa lớn; tuyệt đối không cố vượt qua sông, suối, khu vực ngập sâu hoặc nơi có dòng nước chảy xiết để tránh những tai nạn đáng tiếc…