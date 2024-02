Hai đại gia bán lẻ xăng dầu lãi hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày

Trong năm 2023, hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước ghi nhận tổng lợi nhuận gần 3.700 tỷ đồng, riêng Petrolimex đóng góp hơn 3.000 tỷ đồng lãi ròng.

Tại thị trường Việt Nam, Petrolimex sở hữu hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, còn PV Oil chiếm khoảng trên 20%. Ảnh: Việt Linh.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023 mới công bố của 2 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất thị trường trong nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - HoSE: PLX) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil - UPCoM: OIL) cho kết quả trái ngược nhau.

Trong khi nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước là Petrolimex ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh thì "ông lớn" PV Oil lại có năm kinh doanh đầu năm không mấy khả quan.

Petrolimex lãi hơn 8,3 tỷ đồng /ngày

Cụ thể, Petrolimex ghi nhận hơn 68.600 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán xăng dầu và cung cấp dịch vụ đi kèm chỉ trong 3 tháng cuối năm, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vốn bán hàng trong quý IV giảm gần 13% so cùng kỳ và chiếm hơn 94% doanh thu thuần giúp lãi gộp đạt gần 4.000 tỷ đồng .

Trong quý cuối năm, chi phí tài chính giảm hơn 36%, tuy nhiên chi phí lãi vay tăng 28%; chi phí bán hàng tăng nhẹ gần 2%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24%.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận ròng quý IV của tập đoàn xăng dầu này đạt 764 tỷ đồng , giảm tới gần 46% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đạt hơn 274.200 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 10% so với năm 2022, tương đương mang về hơn 750 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

PETROLIMEX LÃI LỚN TRONG NĂM 2023 Tình hình kinh doanh hàng năm của Petrolimex. Nguồn: BCTC DN Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 123096 153697 191932 189603 123918 169008 304063 274252 Lợi nhuận sau thuế

5147 3911 4048 4676 1252 3123 1902 3052

LỢI NHUẬN PV OIL ĐI LÙI Tình hình kinh doanh của PV Oil hàng năm. Nguồn: BCTC DN Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 39263 59742 23619 79860 50028 57835 104213 102668 Lợi nhuận sau thuế

565 488 403 325 -166 772 723 627

Tuy nhiên, lãi sau thuế cả năm tăng hơn 60% lên tới hơn 3.000 tỷ đồng , tương đương lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày. Khoản lãi này của doanh nghiệp nhờ mức lãi rất lớn trong quý III do ghi nhận khoản lợi nhuận hoạt động tài chính từ kết quả thoái vốn tại PGBank.

Về phần PV Oil - nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 cả nước, riêng quý IV/2023 công ty này cũng ghi nhận gần 35.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 tháng cuối năm, các chi phí đều giảm trừ như chi phí tài chính tăng hơn 9%. Kết quả, lợi nhuận ròng quý này của PV Oil ghi nhận lỗ hơn 36 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lãi gần 295 tỷ đồng do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn 50%.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần mà công ty xăng dầu này ghi nhận được gần 103.000 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế đạt 627 tỷ đồng , tương đương lãi khoảng 1,7 tỷ đồng /ngày, giảm hơn 13% so với năm ngoái và thấp hơn nhiều so với kết quả kinh doanh của Petrolimex.

Hàng tồn kho giảm

Tính đến ngày 31/12/2023, quy mô tổng tài sản của Petrolimex đạt gần 79.000 tỷ đồng , tăng hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, hơn 14.600 tỷ đồng là hàng tồn kho, giảm hơn 2.500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và trích lập dự phòng giảm giá hơn 45 tỷ đồng .

Hết năm, nợ phải trả của Petrolimex tăng gần 7% lên gần 50.000 tỷ đồng , trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với gần 49.000 tỷ đồng , tổng nợ vay là gần 20.000 tỷ đồng chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.

Trong khi đó, tổng tài sản của PV Oil đến hết năm 2023 đạt hơn 38.800 tỷ đồng , tăng gần 35% so với đầu năm. Đáng chú ý, so với ông lớn Petrolimex, hàng tồn kho của PV Oil ở mức thấp chỉ hơn 4.100 tỷ đồng , tăng gần 42% so với đầu năm.

PV Oil vẫn đang là nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ hai cả nước. Ảnh: Duy Hiệu.

Như vậy, tổng giá trị tồn kho của hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất nước đến cuối năm đạt hơn 18.800 tỷ đồng (hơn 770 triệu USD ), giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Hiện, tại thị trường Việt Nam, Petrolimex sở hữu hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, còn PV Oil chiếm khoảng trên 20%. Ngoài ra, đây cũng là hai doanh nghiệp có số lượng điểm bán, cây xăng nhiều nhất.

Petrolimex hiện có 43 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc với 5.500 cửa hàng xăng dầu. PV Oil đang vận hành và quản lý hơn 600 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và hơn 3.000 đại lý.