Hai CLB từ chối đón Ronaldo

RMC Sport đưa tin PSG không hề có cuộc đàm phán nào để thuyết phục Ronaldo về thi đấu trong tương lai. HLV Luis Enrique hài lòng với đội hình hiện tại và không xem CR7 là nhân tố lý tưởng để bổ sung.

PSG là đội bóng thứ hai từ chối đón siêu sao người Bồ Đào Nha trong một tuần qua. Trước đó, Al Hilal ở giải Saudi Pro League cũng không có kế hoạch chiêu mộ CR7. Ban lãnh đạo CLB khẳng định không quan tâm đến Ronaldo, dù anh đang là chân sút hàng đầu ở giải quốc nội với 16 bàn sau 19 lần ra sân mùa này.

Al Hilal hài lòng với chất lượng hàng công hiện tại với những cái tên như Aleksandar Mitrovic, Malcom và Neymar, người đã được đăng ký thi đấu trong nửa sau của mùa giải này.

Ronaldo đang bước vào những tháng cuối trong hợp đồng hiện tại với CLB Al Nassr, có thời hạn đến tháng 6/2025. Hiện tại, siêu sao 39 tuổi được quyền đàm phán với các CLB khác.

Marca đưa tin Ronaldo không phủ nhận khả năng rời Saudi Arabia khi hợp đồng hiện tại với Al Nassr kết thúc. CR7 không muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại Trung Đông. Tham vọng của Ronaldo là chơi bóng ở đẳng cấp cao để chuẩn bị thật tốt cho World Cup 2030 trên sân nhà.

Các nguồn tin từ truyền thông Saudi Arabia cho biết ban lãnh đạo Al Nassr hy vọng rằng Ronaldo sẽ tiếp tục ở lại, đồng thời xúc tiến các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với CR7. Ronaldo sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 2/2025, nhưng chưa có ý định kết thúc sự nghiệp cầu thủ.

Trong lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024 diễn ra vào hôm 27/12/2024, Ronaldo khẳng định không có ý định trở thành HLV. Thay vào đó, CR7 ấp ủ tham vọng làm ông chủ một CLB.

