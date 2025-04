Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc sẽ gặp nhau ở biên giới

Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí vào sáng nay, giới thiệu giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.

Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng cho biết, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 16 và 17/4, tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc do Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Dự kiến ngày 16/4 tại Trung Quốc sẽ diễn ra lễ đón đoàn Việt Nam, tham quan khu du lịch Hữu Nghị Quan, thăm Đại đội Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Hai bộ trưởng sẽ chứng kiến tuần tra liên hợp giữa Hải quân hai nước bằng hình thức trực tuyến.

Hai bộ trưởng cũng sẽ tham quan cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Hữu Nghị Quan, thăm Trường Tiểu học số 4 thành phố Bằng Tường, làng văn hóa khu vực biên giới.

Ngày 17/4 sẽ diễn ra các hoạt động tại Việt Nam bao gồm lễ đón đoàn Trung Quốc, trồng cây hữu nghị. Hai bộ trưởng sẽ thăm Trường Tiểu học Đồng Đăng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tham quan Công viên Logistics của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ hội đàm và chứng kiến ký kết văn bản hợp tác.

Về hoạt động tuần tra liên hợp giữa Hải quân hai nước, Thượng tá Cao Văn Dân, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hải quân cho biết, Hải quân Việt Nam sẽ phối hợp với Hải quân Chiến khu miền Nam của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 38 trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Hải quân Việt Nam sẽ cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung đi thăm, giao lưu với nước bạn.

"Đây là hai tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân và đây cũng là lần đầu tiên hai tàu này tuần tra liên hợp tại vịnh Bắc Bộ", Thượng tá Cao Văn Dân cho biết.

Hai tàu của Hải quân Việt Nam sẽ rời quân cảng Cam Ranh ngày 10/4, lên đường tới quân cảng Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức lễ đón biên đội tàu Việt Nam và các hoạt động giao lưu, bao gồm gặp gỡ giữa chỉ huy biên đội tàu Việt Nam với đại diện Hải quân Trung Quốc, thi đấu thể thao giữa sĩ quan hải quân hai nước, tham quan tàu lẫn nhau...

Đặc biệt hai bên sẽ tuần tra liên hợp, phối hợp huấn luyện chung về tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng đã cung cấp thông tin về hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng điểm trong tháng 4.

Theo đó, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” mang tính chất sử ca với 24 tác phẩm. Chương trình là câu chuyện được kể bằng các tác phẩm nghệ thuật, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần chiến đấu dũng cảm, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, làm nổi bật hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...

Dự kiến chương trình sẽ diễn ra tối 20/4, tại sân khấu ngoài trời (mặt trước) hội trường Thống Nhất (Quận 1, TP.HCM).

Đại tá Đặng Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ, Cục Tuyên huấn) cho biết, có khoảng hơn 1.000 diễn viên trong và ngoài Quân đội tham gia biểu diễn, trong đó có: Ca sĩ Cẩm Vân, Tùng Dương, NSND Thanh Thuý và đặc biệt là các "anh tài" của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Các "anh tài" sẽ biểu diễn tiết mục mới được đặt riêng cho chương trình.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, TP.HCM, cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh... sẽ tham dự chương trình.

