Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai anh em ruột tử vong ở hồ nước tại khu trung tâm thương mại Cần Thơ

  • Thứ hai, 2/11/2026 16:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai anh em ruột là học sinh tiểu học ở Cần Thơ, được phát hiện tử vong ở hồ nước bên trong một khu trung tâm thương mại để trống. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai em được nghỉ học.

Ngày 2/11, theo nguồn tin của Tiền Phong, trên địa bàn phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

Hai nạn nhân là P.N.Q.K. (sinh năm 2017, học lớp 4) và em gái P. N.Q.N. (sinh năm 2018, học lớp 2) cùng là học sinh Trường Tiểu học Cái Khế - phân hiệu 3.

đuối nước ảnh 1

Khu trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 1/11, hai anh em cùng một trẻ khác trèo rào vào khu trung tâm thương mại King Group Center, số 78 Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, để chơi.

Sau đó, một em rời đi trước, còn hai anh em tiếp tục ở lại.

Người nhà hai em cho biết, do mãi không thấy các cháu trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm.

Khi được người dân chỉ có nhóm trẻ em vào khu vực trung tâm thương mại nói trên để chơi, gia đình vào phát hiện hai đôi dép để bên ngoài hồ nước nên trình báo công an.

Khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ được điều động đến hiện trường, tổ chức lặn tìm. Khi tìm thấy, cả hai em đã tử vong.

Được biết, hai anh em sống cùng ông ngoại từ nhỏ. Cha mẹ các em đi làm ăn xa, nơi ở của gia đình gần khu vực xảy ra vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, phía trước khu trung tâm thương mại King Group Center được cho thuê ki-ốt kinh doanh, phía sau giáp bờ kè rạch Khai Luông. Sau thời gian cải tạo, khu vực phía sau thường xuyên bỏ trống, có hàng rào bảo vệ và ít người ra vào.

Khu vực trung tâm thương mại trên trước đây thuộc một hãng nước giải khát. Vài năm gần đây, chủ mới tiếp quản, cải tạo thành trung tâm thương mại, phân lô cho thuê. Trong quá trình sửa chữa, bên trong khuôn viên có xây dựng một hồ nước, được cho là để chứa nước chữa cháy.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/hai-anh-em-ruot-tu-vong-o-ho-nuoc-trong-khu-trung-tam-thuong-mai-o-can-tho-post1890804.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

đuối nước Cần Thơ tử vong đuối nước hai anh em ruột Cần Thơ trung tâm thương mại

    Đọc tiếp

    Video giải cứu người mắc lưới giữa sông Hồng

    Video giải cứu người mắc lưới giữa sông Hồng

    0

    Khoảng 21h ngày 1/11, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một người đàn ông bị đuối nước và giải cứu thành công.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý