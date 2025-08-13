HAGL - phó thác niềm tin cho ngoại binh?

Mất hàng loạt trụ cột, HAGL bước vào V.League 2025/26 với nội binh yếu nhất giải, đặt trọn kỳ vọng trụ hạng vào bốn ngoại binh.

Mùa 2025/26 với HAGL được dự đoán rất khó khăn.

Khi những người “mohican” còn sót lại là Minh Vương, Ngọc Quang quay gót rời sân Pleiku, giới mộ điệu HAGL thừa hiểu một mùa bóng ảm đạm hơn có thể sẽ hiện hữu nếu như ngoại binh không trở thành điểm tựa vững chắc.

Còn ai để làm điểm tựa niềm tin?

Trong buổi lễ công bố kế hoạch hợp tác với một doanh nghiệp lớn vào tháng 11/2023, bầu Đức từng tuyên bố: “HAGL mùa này coi như bỏ, mùa sau tranh vô địch”. Người hâm mộ vốn tin vào lời của một ông bầu nổi tiếng “nói là làm”.

Nhưng rồi, giấc mộng trở lại đỉnh cao chẳng thấy đâu, chỉ thấy đội bóng tiếp tục “dành cả thanh xuân để trụ hạng” và phải đến những vòng cuối V.League 2024/25 mới thở phào khi giữ được suất chơi ở mùa 2025/26.

Điều đáng nói, nguyên nhân khiến HAGL èo uột không nằm ở phong độ sa sút, mà ở việc đội bóng không mang trở lại Pleiku những ngôi sao được chính họ đào tạo như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… Ngay cả những cầu thủ vẫn còn giá trị chuyên môn như Thanh Bình, Quốc Việt… cũng lần lượt ra đi.

Theo người trong cuộc, bầu Đức vẫn kiên định quan điểm “đào tạo cầu thủ để phục vụ bóng đá Việt Nam”. Song, ai cũng hiểu HAGL đang bị “hút chất xám” bởi những ràng buộc khó nói thẳng.

HAGL đã không còn những cầu thủ tài năng như Công Phượng.

Có lẽ đến trước thềm V.League 2025/26, niềm tin ít ỏi còn lại của khán giả HAGL xem ra cũng bắt đầu tan biến. Dễ hiểu khi những Bảo Toàn, Ngọc Quang, Minh Vương, Quang Nho và ngay cả “sao mai” Lý Đức… cũng cất bước khỏi sân Pleiku thì đội bóng phố Núi không còn chỗ để đặt niềm tin.

Tất nhiên, giới mộ điệu không thể bấu víu vào một thủ môn chỉ mới vượt ngưỡng ranh giới triển vọng như Trung Kiên để làm điểm tựa cho tình yêu vô điều kiện. Hẳn nhiên, chân sút ghi bàn trẻ nhất của V.League 2024/25 là Gia Bảo cũng không thể làm chỗ dựa bởi sau phút huy hoàng đó, tiền đạo này thường xuyên phải dự bị cho dự bị.

Những cái tên như thủ môn Vũ Hải, hậu vệ Anh Tài, hậu vệ Du Học, tiền vệ Thanh Sơn, tiền vệ Thanh Nhân, tiền vệ Vĩnh Nguyên.. cũng đã được nghe nhắc tên nhưng không phải quá ấn tượng về chuyên môn cho dù cũng đã ít nhiều có tuổi.

Trông chờ cả vào ngoại binh

Nhìn vào danh sách cầu thủ nội, HAGL hiện bị đánh giá yếu nhất giải. Trong bối cảnh đó, đội bóng buộc phải gửi gắm hy vọng trụ hạng vào ngoại binh.

Trong 4 cầu thủ ngoại của HAGL, 2 gương mặt Jairo và Marciel da Silva đã quá quen thuộc khi ít nhất khoác áo đội bóng phố Núi một mùa giải. Còn Gabriel Conceicao và Rodrigo Fraga là tân binh, mới được ký hợp đồng trong thời gian chuẩn bị vừa qua.

Jairo là trung vệ, có điểm mạnh ở phòng ngự trên không cũng như ghi bàn từ những tình huống cố định nhờ không chiến. Trong khi đó, Marciel dạt biên trong vai trò của một tiền đạo cánh. Ở mùa giải vừa qua, Marciel ghi 4 bàn.

Kỳ vọng của HAGL mùa này phụ thuộc vào ngoại binh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hồi đầu V.League 2024/25, Marciel gây ấn tượng mạnh bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Quảng Nam trong trận mở màn. Nhưng ít trận sau đó, cầu thủ Brazil bị bắt bài nên bị vô hiệu hóa đáng kể, qua đó, chỉ có thêm 2 bàn thắng trong suốt 25 trận sau đó.

Với 2 tân binh, Rodrigo Fraga có quốc tịch Brazil, chơi ở vị trí tiền đạo. Chân sút này được đánh giá có kỹ thuật, tốc độ và nhạy bén trong di chuyển. Trong 31 trận khoác áo cho CLB tại Boavista (Brazil) ở Seire D mùa giải 2024/25, anh ghi 4 bàn.

Tiền vệ Khevin Rodrigo Fraga có chiều cao 1,92 mét, ghi 5 bàn và 4 kiến tạo sau 33 trận cho CLB Hibernians của Malta. Rodrigo được kỳ vọng là trụ cột ở khu vực giữa sân để làm chỗ dựa cho nội binh HAGL cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Thực tế, dù mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 3 ngoại binh ra sân, nhưng nếu sở hữu những gương mặt thật sự chất lượng, họ hoàn toàn có thể gánh vác khối lượng công việc gấp đôi cho dàn nội binh. GĐKT Vũ Tiến Thành từng chứng minh điều này khi dẫn dắt Sài Gòn FC: lực lượng nội không nhiều tên tuổi, nhưng nhờ chiêu mộ thành công những “ngoại binh hạng A” như Geovane, Pedro, đội bóng đã cán đích ở vị trí thứ ba V.League 2020.

Chính vì vậy, nếu bộ tứ “lính đánh thuê” hiện tại của HAGL không thể hiện được đúng năng lực, đội bóng phố Núi sẽ phải gồng mình chiến đấu trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt ở V.League 2025/26.