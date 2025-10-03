Hà Nội lần đầu xuất hiện trong Counter-Strike 2

Sáng ngày 2/10, Valve đã phát hành bản cập nhật nội dung lớn cho tựa game bắn súng Counter-Strike 2 (CS 2), tập trung làm giàu kho đồ với việc bổ sung nhiều vật phẩm trang trí như Charms và Sticker mới. Đáng chú ý nhất, bản cập nhật đã chính thức đưa 4 bản đồ từ cộng đồng vào game, trong đó nổi bật là bản đồ Transit được lấy cảm hứng thiết kế từ thủ đô Hà Nội. Ảnh: Valve.

Khung cảnh nổi bật với một đầu máy xe lửa cũ đang đỗ giữa khu phố. Chi tiết này tái hiện lại hình ảnh phố đường tàu (Phùng Hưng) của Hà Nội, nơi tàu hỏa chạy sát qua các khu dân cư. Phía trên đầu tàu là mái che trang trí bằng đèn lồng, mô phỏng các quán cà phê sát đường ray đặc trưng của khu phố này. Ảnh: Valve.

Khung cảnh tái hiện kiến trúc nhà ống và không khí của khu vực phố cổ Hà Nội về đêm. Các tòa nhà mang màu sơn gạch cũ kỹ, cùng với ban công nhỏ hẹp và những biển hiệu tiếng Việt (như "Thang Yen"). Chi tiết dây điện chằng chịt và đèn lồng treo lơ lửng cũng góp phần hoàn thiện bức tranh đặc trưng của đường phố Việt Nam. Đặc biệt, cửa hiệu nằm bên trái có địa chỉ "32 Luong Ngoc Quyen". Ảnh: Valve.

Ngọn tháp cao tầng hình bát giác có mái cong kiểu Á Đông, đứng giữa một khu vườn cây cối và phía trước là bờ kè bằng đá. Chi tiết có thể được lấy cảm hứng từ bảo tháp Chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây. Ảnh: Valve.

Một chiếc xe kiểu dáng cảnh sát được sử dụng làm vật che chắn mang một chi tiết độc đáo: dòng chữ "Binh chủng Đặc công" được in bên hông xe. Ảnh: Valve.

Phía sau thùng một chiếc xe tải, các bom bia với nhãn mác ghi "Na Hoi", lấy cảm hứng từ Bia hơi Hà Nội. Chữ "Na Hoi" cũng là một dụng ý cách điệu của tác giả, có thể để để tránh các vấn đề liên quan đến bản quyền thương hiệu. Ảnh: Valve.

Theo thông tin từ Steam, bản đồ Transit độc đáo này là thành quả hợp tác của một nhóm các nhà thiết kế game quốc tế, bao gồm các thành viên đến từ Nga, Ukraine và Na Uy. Nhóm tác giả cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ nhiều game thủ CS 2 Việt Nam trong quá trình hoàn thiện. Hiện tại, chưa có thông tin rõ ràng về việc nhóm tác giả có từng sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam hay không. Ảnh: Valve.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.